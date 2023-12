Schepen Bolle verdedigt bouw 124 appartementen Haiglaan: “Samen met Velodroompark publiek groenaanbod van ruim één hectare”

Het verzet van buurtbewoners tegen de aanvraag voor de bouw van 124 appartementen tussen de Haiglaan en kanaal Ieper-Komen kreeg op de gemeenteraad steun van Sam Vancayseele (Groen). In een uitgebreide repliek verdedigde schepen Philip Bolle (Vooruit) het project, maar wees erop dat twee eerder aanvragen afgekeurd werden: “Het zal goed zijn of het zal niet zijn.”

De Gentse projectontwikkelaar Alides Reim wil tussen de Haiglaan en het kanaal Ieper-Komen 124 appartementen bouwen, verdeeld over vijf woonblokken. “Een project waarbij men ook 62 bomen wil rooien en opnieuw een nieuwe toegangsweg wil realiseren aan de Haiglaan tegenover de toegang tot de stelplaats van de Lijn”, wees Sam Vancayseele (Groen) op een aantal bezwaren die buurtbewoners eerder al uitten. “Hoe valt dit te rijmen met de nood aan meer groen in het noorden van Ieper?”

Velodroompark

“Er moet minstens 50% groen worden voorzien en de bouwheer moet 50 m² grond per woonentiteit afstaan onder de vorm vaan aaneengesloten, duurzaam groen”, antwoordde schepen Philip Bolle (Vooruit). “Zo wordt een doorwaadbare groene ruimte van 6.537 m² ontworpen. Samen met het nabijgelegen Velodroompark spreken we dus over een publiek groenaanbod van ruim één hectare! Het klopt dat er een 60-tal bomen zullen gerooid worden, maar hierbij zitten ook dode en zieke bomen. Er worden 26 waardevolle bomen behouden plus de 17 populieren aan de waterkant. Daarnaast moeten er 50 nieuwe hoogstammen worden geplant. Dit collectief groen zal na realisatie publiek toegankelijk zijn, wat het voor alle duidelijkheid op vandaag niet is, want deel uitmakend van private tuinen.”

Stelplaats De Lijn

“Op basis van de berekende verkeersgeneratie vanuit het Vlaamse richtlijnenboek blijkt de extra verkeersgeneratie op de Haiglaan aanvaardbaar”, zei Bolle over de mobiliteitsproblematiek. “De afslagstrook naar de stelplaats is momenteel vrij lang en kan geoptimaliseerd worden in functie van de nieuwe ontsluiting. Rekening houdende met de komst van de scholencampus zal op termijn wel een heraanleg van de Haiglaan zich opdringen. Die tijd is er ook. Het project zou gefaseerd worden uitgevoerd over een periode van 8 à 10 jaar en ook de mogelijk nieuwe campus zal niet overnacht worden gebouwd.”

Einde openbaar onderzoek

Maandag was de laatste dag van het openbaar onderzoek. “Wij zullen streng nazien of de regelgeving wordt gevolgd. Ik wil er u ook aan herinneren dat de twee voorgaande projecten van een andere bouwpromotor werden geweigerd en dat onze weigering in beroep werd bekrachtigd. Het zal goed zijn of het zal niet zijn”, besloot Philip Bolle. (TOGH)