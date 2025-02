“Schandalig dat er Koranlessen doorgaan voor kinderen in een gebouw dat niet brandveilig is”: ook N-VA dient bezwaar in tegen Salons Tabaksbloem in Wervik

Op de gemeenteraad in Wervik gaat het dinsdagavond voor de zoveelste keer over de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat. Er loopt een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van de gewezen feestzaal. Opmerkelijk is dat de aanvraag dit keer niet langer is ingediend door de vzw Amal Al Madina maar door voorzitter Ibrahim Mezroui. Al even opmerkelijk is dat het niet meer gaat over een aanvraag voor het wijzigen van de bestemming van horecazaak naar een gebedsruimte maar dit keer naar een gemeenschapsvoorziening…

De oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA dienden voor de gemeenteraad beiden elk een reeks mondelinge vragen in. “Wij maken ons ernstige zorgen over de consequenties van deze wijziging, zowel op het gebied van ruimtelijke ordening als op het welzijn en de leefbaarheid van onze buurt”, zo staat het letterlijk vermeld in het bezwaarschrift van N-VA. “Het betreft een gevoelige kwestie waarbij de aangevraagde bestemming ‘religieus gemeenschapscentrum’ volgens ons niet strookt met de huidige en beoogde bestemming van het pand.”

N-VA wijst op een aantal belangrijke punten die het bezwaar onderbouwen. Zoals een misleidende invulling van de bestemming. “Uit waarnemingen en beschikbare informatie blijkt dat Salons Tabaksbloem de facto functioneert als gebedsruimte”, zo lezen we. “De aangevraagde bestemming van ‘religieus gemeenschapscentrum’ wordt daardoor misbruikt om een religieuze functie mogelijk te maken, wat niet overeenkomt met de aard en intentie van een religieus gemeenschapscentrum zoals beschreven in het bestemmingsplan. Een gebedsruimte is een specifieke functie die niet past binnen de omschrijving van ‘religieus gemeenschapscentrum’. Het toestaan van deze wijziging zou een precedent scheppen waarbij bestemmingswijzigingen misbruikt worden om activiteiten te faciliteren die niet passen binnen de beoogde bestemming.”

Mobiliteit

Tweede aandachtspunt in het bezwaar gaat over mobiliteit en parkeeroverlast. “Wij vrezen dat de buurt binnenkort zal gebukt gaan onder een zware mobiliteitsdruk door de combinatie van deze bestemmingswijziging en de ontwikkeling van de gewezen sportterreinen (atletiekpiste, red) in de Loskaaistraat en het gewezen schoolterrein. Er zijn daar ongeveer 70 woongelegenheden op 100 meter van de gebedszaal voorzien. Daarnaast zal de herinrichting van de stationsomgeving (waarvan er al jarenlang sprake is, red), waarbij het dwarsparkeren aan de kant van het station wordt afgeschaft, een twintigtal parkeergelegenheden doen verdwijnen.”

“De parking aan de overkant van de Tabaksbloem is bovendien geen eigendom van de stad, maar van Infrabel. Er is geen garantie dat de stad blijvend kan huren van Infrabel. Indien deze grond te koop wordt aangeboden, is er geen zekerheid dat de stad deze parking kan blijven aanbieden. Bij islamitische gelegenheden is er nu al sprake van overlast op deze parking, waar een recht van doorgang van toepassing is. Bewoners die betalen aan Infrabel om doorgang te hebben naar hun garage ondervinden soms hinder, en toegang tot hun garages wordt hen zelfs ontzegd door gemachtigde opzichters tijdens islamitische feesten. Dit kwam onlangs nog ter sprake tijdens de gemeenteraad.”

Een belangrijk aandachtspunt is uiteraard de brandveiligheid. “Het gebouw voldoet al jaren niet aan de brandveiligheidseisen”, zo lezen we in het bezwaarschridt. “Hoewel er inspanningen zijn gedaan, voldoen de voorzieningen nog steeds niet aan alle vereisten. De tapijten in het gebouw zijn niet brandveilig. Het schepencollege heeft maatregelen opgelegd die niet worden gecontroleerd. Wij vinden het schandalig dat er Koranlessen doorgaan voor kinderen in een gebouw dat niet brandveilig is. Wat als er calamiteiten plaatsvinden?”

Waardevermindering

In het bezwaarschrift neemt N-VA het ook voor de buurt op. “Buurtbewoners vrezen dat hun huizen en eigendommen in waarde zullen dalen wanneer deze bestemmingswijziging wordt goedgekeurd”, zo staat het zwart op wit. “De zaal ligt pal in een woongebied en is niet verenigbaar met een goede ruimtelijke ordening. Er is geen draagvlak in de buurt voor een religieus gemeenschapscentrum, de facto gebedsruimte). Ook verschillende Wervikse politieke partijen hebben hun bezwaren geuit, zoals meerdere malen te lezen was in de pers.”

“Gezien het bovenstaande verzoeken wij u om de aanvraag tot bestemmingswijziging van Salons Tabaksbloem te beoordelen op basis van de werkelijke activiteiten en deze aanvraag af te wijzen indien blijkt dat deze niet in lijn is met de aangevraagde bestemming. Wij verzoeken tevens om streng toe te zien op de naleving van de bestaande bestemmingsregels.”

