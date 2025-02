Sanne Vantomme (N-VA) spot “flagrante schending” bij openbaar onderzoek omstreden gebedshuis Salons Tabaksbloem: ruim 200 bezwaren ongeldig

Het openbaar onderzoek rond het omstreden gebedshuis Salons Tabaksbloem in Wervik is een 10-tal uur te vroeg afgerond. “Een flagrante schending”, vindt N-VA, “een jammerlijke, menselijke fout”, sust het stadsbestuur. Gevolg: ruim 200 bezwaren zijn ongeldig en de procedure herbegint.

“Tabaksbloem, aflevering 23.” Zo begon Sanne Vantomme (N-VA) dinsdagavond zijn vraag in de gemeenteraad over een omstreden gebedshuis langs de Ommegangstraat in de Wervikse stationsbuurt. Vantomme woont vlakbij. “Het gebouw van de Tabaksbloem was ooit een goed draaiende feestzaal, die leeg kwam te staan en verloederde. De wildernis in de voortuin is verdwenen sinds de komst van het gebedshuis. Dat is goed, maar deze plek bleef bestemd als horecazaak. Er is een dossier ingediend voor een bestemmingswijziging. Daarop startte een openbaar onderzoek, bekendgemaakt met gele aanplakborden.”

“Het openbaar onderzoek liep tot en met vrijdag 10 januari middernacht”, aldus Vantomme. “Rond kwart voor twee in de namiddag werden de afficheborden weggenomen door onze stadsdiensten. Een flagrante schending van het openbaar onderzoek: mogelijk gegronde bezwaren werden mislopen en iedereen moet de kans krijgen. Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen, de wet is de wet. Samen met een getuige had ik het opgemerkt en ik kaartte dit aan op de gemeenteraad.”

Bezwaren

“Inderdaad”, bevestigde schepen Yves Obin (CD&V). “Door uw opmerking zijn we er terecht op attent gemaakt dat de borden te vroeg zijn weggehaald, waardoor sprake is van een procedurefout. Een jammerlijke, menselijke fout. Daardoor zal het openbaar onderzoek opnieuw opgestart moeten worden. Dat gebeurt binnenkort.” Kort voor deze verklaring polste raadslid Sabine Bille (Vlaams Belang) bij Obin naar het aantal ingediende bezwaren. “185 analoge en een 26-tal digitale bezwaarschriften”, antwoordde de schepen. Deze blijken nu ongeldig.

Brandonveilig?

“Groot was onze verbazing: we kregen gelijk, het openbaar onderzoek moet herbeginnen van nul”, zegt Vantomme, die zelf ook bezwaar indiende. “En ik zal dat straks opnieuw doen. Volgens mij blijft dit gebouw brandonveilig. Er zijn bijvoorbeeld geen brandwerende tapijten terwijl op de bovenverdieping Koranlessen plaatsvinden voor kinderen. We vroegen de burgemeester al meermaals een sluiting op te leggen in het kader van de veiligheid.”

“Niet zo eenvoudig”, reageert burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Het brandweerverslag laat toe dat er 50 personen mogen aanwezig zijn. De straf moet altijd proportioneel zijn ten opzichte van de overtreding. De simpelste advocaat kan een sluiting aanvechten en zal dit zeker halen. Ik wil geen procedurefouten maken. We leven in een rechtstaat en de verdediging heeft nu eenmaal ook haar rechten. Sommigen stellen het veel te simplistisch voor. Misschien moet men zich eerst goed informeren vooraleer men uitspraken doet.”

Mobiliteit

Volgens Vantomme wordt de maximumcapaciteit “flagrant met de voeten getreden”. “Zoals in de periode van het Suikerfeest. Men komt uit een ruime regio naar hier, dat zien we aan de vele geparkeerde voertuigen met Franse nummerplaten. Op een boogscheut van deze plek komen een 70-tal extra woningen, wat zorgt voor grotere mobiliteitsdruk. De parking aan de Tabaksbloem is geen eigendom van de stad, maar wordt gehuurd van Infrabel. Wat als daar beslist wordt om de parking te laten verdwijnen? Dan zitten we met een gigantisch mobiliteitsprobleem in ons o zo rustige Wervik. Na een gebedsruimte verwacht ik een moskee die dan erkend en gesubsidieerd wordt. Dan komt er wel controle door de overheid en er is godsdienstvrijheid, maar wij zijn geen voorstander.”

Ibrahim Mezroui, voorzitter van vzw Amal Al Madina in het gebouw van Salons Tabaksbloem, wenst voorlopig niet te reageren. (TP)