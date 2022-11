Sandy Buysschaert wordt in 2024 lijsttrekker voor verruimingslijst CD&VPlus Blankenberge

CD&V Blankenberge-Uitkerke heeft zijn lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 bekendgemaakt. Voormalig schepen Sandy Buysschaert hoopt straks opnieuw deel te nemen aan het beleid. “Een beleid dicht bij de mensen”, klinkt het.

De lokale CD&V-afdeling maakte eerder al bekend dat het in 2024 naar de verkiezingen trekt met de verruimingslijst CD&VPlus. Woensdag werd ook de lijsttrekker bekendgemaakt. “Voor ons partijbestuur was het eigenlijk de evidentie zelf: het traject dat Sandy Buysschaert aflegde tijdens zijn termijn als schepen, mag gezien worden. Dankzij zijn inzet hebben we ook heel wat van ons verkiezingsprogramma uit 2018 kunnen realiseren”, zegt lokaal voorzitter Marc Dhondt. De partij hoopt in de volgende legislatuur opnieuw deel te nemen aan het beleid. “En daarbij willen we nog meer gewicht in de schaal werpen.”

Sandy Buysschaert is dankbaar voor het vertrouwen dat hij krijgt van zijn ploeg. “Maar, net zoals vele inwoners met mij, kan ik op vandaag onmogelijk tevreden zijn over de politiek die in onze stad wordt gevoerd. Politiek moet altijd over mensen gaan, en mag niet gereduceerd worden tot partijpolitieke spelletjes. Vandaar onze keuze om in 2024 als CD&VPlus naar de kiezer te trekken: met deze verruimingslijst willen we de instabiliteit in het stadhuis wegnemen en een beleid dicht bij de mensen voeren”, klinkt het.