Sandra Vandenbroucke (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende: “Ik wil vooral veiligheid, handel, economie en mobiliteit opvolgen”

Sandra Vandenbroucke (53) is voor Vlaams Belang het enige nieuwe gemeenteraadslid. Ze is verantwoordelijke van een winkel op de Torhoutsesteenweg. “Ik ben erg blij met de 464 voorkeurstemmen en heb eigenlijk niet zo veel campagne kunnen voeren want ik was druk aan het werk. Bij Vlaams Belang en ook voor mij persoonlijk is veiligheid de prioriteit. In de gemeenteraad zal ik ook handel en economie en wat de plannen zijn voor de Oostendse ondernemingen van nabij opvolgen. En uiteraard ook de mobiliteit want op de Torhoutsesteenweg loopt het vaak vast.”