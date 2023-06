Samenplus vindt dat toelagen verenigingen in Ardooie onvoldoende geïndexeerd zijn

Bij het bespreken van de toelagen voor de verenigingen had Rudi Debusschere van Samenplus toch heel wat bedenkingen in de zitting van maandag 26 juni. Het schepencollege kende een verhoging van 10 procent toe, maar volgens het gemeenteraadslid moest dat veel meer geweest zijn. “Er is ook te weinig transparantie in het betoelagingssysteem”, zegt Rudi.

“Het schepencollege beweert dat ze om de 6 jaar (het jaar vóór de verkiezingen) de toelagen aan de verenigingen indexeert, tenminste zo wordt het toch voorgesteld”, zegt Rudi Debusschere van Samenplus. “Enkele maanden geleden vroeg ik al in de gemeenteraad dat ik hoopte dat er dit jaar een échte indexering zou komen. Maar bij het zien van de nieuwe toelagen verwees ik naar het liedje ‘Waar blijft de tijd’ van Herman van Veen waarin de tekst voorkomt: is dit een grap of om te huilen? Als basis van de toelagen nam ik het jaar 2007 toen het gezondheidsindexcijfer in mei op 105,34. In mei 2023 is dit 153,80, een verhoging van 46 procent. Normaal zou je kunnen verwachten dat de basistoelagen een gelijkaardige indexering krijgen. Ik stel echter vast dat de basistoelagen voor de verenigingen slechts met 21 % gestegen zijn in diezelfde periode. Dit is dus minder dan de helft van waar zij als men de indexatie correct zou toepassen recht zouden op hebben.”

Verschillende elementen

Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) begrijpt de visie van Rudi Debusschere. “Maar je kan niet zomaar die berekening maken omdat er verschillende elementen zijn waar we als gemeente moeten mee rekening houden als we de toelagen toekennen. Wij houden bijvoorbeeld rekening met de prijzen die de verenigingen moeten betalen voor de huur van een zalen en het materiaal die we hen ter beschikking stellen. Als we uw redenering zouden volgen, dan moeten we die prijzen ook indexeren.”

“Het argument dat de huurprijzen en het gebruik van materialen voor verenigingen dan ook moeten stijgen als er een volledige indexering komt, gaat niet op”, repliceert Rudi Debusschere. “Als er vroeger geen kosten waren en die er nu ook niet zijn, dan heeft dat geen invloed op de kosten van een vereniging. Een groot deel van de verenigingen heeft voor zijn werking geen behoefte aan materialen van de gemeente. Dit belet echter niet dat de andere werkingskosten wél degelijk sterk verhoogd zijn en daarvoor is de betoelaging onvoldoende. Ik vraag me trouwens af waarom sommige organisaties een veelvoud krijgen van andere gelijkaardige organisaties, zonder dat ze onder het puntensysteem vallen.”

Geen transparantie

Rudi Debusschere vindt ook dat er geen transparantie in het betoelagingssysteem. Enkele voorbeelden. Waarom wordt de huur van de pastorie ingeschreven als toelage? Waarom is er geen toelage ingeschreven voor het Sint-Maartenshuis, daar waar de Kringwinkel, overigens terecht, wel een toelage ontvangt? Het feit dat de toelage voor bepaalde organisaties wél en voor andere niet in de lijst van toelagen voorkomt zorgt er opnieuw voor dat er geen transparantie is. Ik zeg niet dat er zaken verkeerd gaan, maar waarom mag alles niet helder aan de raadsleden bekend “Het is bij het toekennen van de toelagen heel moeilijk om één rechte lijn te trekken”, aldus Karlos Callens. (IB)