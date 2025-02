Samen+-voorzitter en eerste schepen Benedikt Plankaert: “Ik dacht: als ik het niet doe, zal ik er spijt van hebben”

Eerste schepen Benedikt Planckaert (53) is schepen van wonen, huisvesting, informatica en digitale inclusie en is voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. “Mijn roots liggen bij de OCM-werking.”

“Ik had al interesse in lokale politiek tijdens mijn jeugdjaren in Zwevegem door mijn engagement in de KSA als hoofdleider en in de jeugdraad”, steekt Benedikt van wal. “Toen ik later naar Wielsbeke verhuisde werd ik in 2000 als voorzitter van het oudercomité Wielsbeke en later voorzitter van het organisatiecomité BK Wielrennen opgemerkt, waardoor verschillende partijen in 2012 en 2018 mij aan de mouw trokken. In 2012 was ik nog aan het werk als OCMW-secretaris, wat ik niet wilde combineren met actieve politiek. In 2018 was de situatie gewijzigd. Jan De Potter heeft veel geduld moeten hebben maar ik ben toen overstag gegaan. Ik dacht: als ik meega, zal ik achteraf misschien spijt hebben, maar als ik de stap niet zet, zal ik zeker spijt hebben dat ik het nooit geprobeerd heb. Door mijn betrokkenheid in het jeugdverenigingsleven ben ik altijd sterk geboeid geweest door lokaal besturen.”

Samen+

“In 2018 werd ik kandidaat voor U. De partij sprak mij aan omwille van haar inhoud en een aantal sterke figuren. Tijdens de legislatuur was ik betrokken bij de gesprekken met N-VA, die ons samen brachten in Samen+. Daar werd ik gevraagd voorzitter te zijn, wat ik met plezier gedaan heb”, zegt hij.

“Ik beleefde deze campagne misschien wat anders dan andere kandidaten – als voorzitter probeerde ik veel bezig te zijn met de jonge groep, zoekend naar organisatie en structuur. Ik heb iets minder geïnvesteerd in mijn persoonlijke campagne, dat ligt me misschien ook iets minder. Wat niet wil zeggen dat de motivatie minder was, integendeel. Als voorzitter wou ik absoluut dat onze lijst goed zou scoren. Dankzij de inzet van velen is dat ook gelukt. Ik ben van zo’n 300 voorkeurstemmen naar 705 gegaan. Ik had me de voorbije zes jaar sterk ingezet en geprofileerd in de gemeenteraad en het Bijzonder Comité (OCMW) en dat, in combinatie met het voorzitterschap van Samen+, heeft bijgedragen tot die score, denk ik. Als inwijkeling kan ik minder terugvallen op een achterban van kennissen die je van jongs af opbouwt, of door familiebanden. Fijn op die manier beloond te worden.”

Voorzitter

“Nu ben ik eerst en vooral voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, oftewel OCMW-voorzitter”, verduidelijkt Benedikt. “Daarnaast heb ik onder andere de bevoegdheden wonen, huisvesting, informatica en digitale inclusie. Sinds de vorige gemeenteraad ben ik ten slotte ook eerste schepen, wat betekent dat ik burgemeester Rik vervang als hij afwezig is.”

“De samenwerking in het schepencollege is genieten, we vullen mekaar mooi aan. Elk heeft zijn of haar domein waarin toch een zeker expertise aanwezig is, maar het is ook leuk om de insteek van een collega te horen vanuit een andere hoek”, gaat hij verder. “In het BCSD loopt het heel goed. Daar voel je die tegenstellingen tussen partijen ook niet, of dat zou toch niet mogen. Mijn roots liggen bij de OCMW-werking en -cultuur, waar het politieke spel destijds minder speelde. Ik voel mij daar dan ook best goed bij, daar speelt veel minder het spel van meerderheid en oppositie.”

“Wat de gemeenteraad betreft loopt het een beetje zoals verwacht. Het is nog nieuw en wij werken ons verder in. Maar net zoals ikzelf een constructieve oppositie nastreefde waarbij de focus op de inhoud lag, hoop ik dat de collega’s hetzelfde zullen doen.”

Toekomst

“Ik zou vanzelfsprekend graag snel de werkzaamheden aan het nieuwe woonzorgcentrum zien starten – dat hebben we alvast gemeen met alle gemeenteraadsleden. Daarnaast wil ik de kwaliteit van (sociale) huisvesting bewaken en aandacht geven aan energiezuinig wonen. Maar naast een stenenverhaal wil ik ook inzetten op zachtere zaken, zoals betrokkenheid in de ruime zin. Dan denk ik aan participatie en activering in de vorm van tewerkstelling en trajectbegeleiding met ondersteuning van ons OCMW. Ik wil zien wat mogelijk is met buddywerking en vrijwilligerswerk verder ondersteunen. Ik wil de digitale inclusie waar mogelijk begeleiden. Vanuit mijn ervaring blijf ik ook sterk geïnteresseerd in de concrete organisatie van de dienstverlening algemeen.”