Samen Vooruit stelt lijsttrekker Bryan Vanderhaeghe voor op een originele manier

Met een kerstkaart aan de inwoners van Poperinge maakt Samen Vooruit bekend dat Bryan Vanderhaeghe de lijst zal trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Vanderhaeghe is deze legislatuur schepen in Poperinge. West-Vlaams gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe duwt de lijst.

De bekendmaking van lijsttrekker en lijstduwer bij Samen Vooruit gebeurt op een originele manier: een kerstkaartje. “De meeste politieke communicatie gaat vier seconden mee, van de bus tot de papierbak. Misschien zelfs minder in een verkiezingsjaar, waarin sommige mensen misschien hun papierbak naast hun brievenbus zetten. Het is dus niet gemakkelijk om op papier een boodschap te verkondigen. Ik hoop dat mensen iets langer naar dit kaartje hebben gekeken en wie weet er een beetje extra kerstgevoel gekregen hebben”, klinkt het bij schepen Bryan Vanderhaeghe.

Sterke mensen

Samen Vooruit Poperinge schuift de 36-jarige kapper en huidig schepen Bryan Vanderhaeghe naar voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanderhaeghe heeft twee masterdiploma’s ( Politieke en Sociale Wetenschappen, en Economie), maar schoolde zich later om tot kapper en is vandaag zaakvoerder van Eric Hairteam in de Casselstraat te Poperinge. Deze legislatuur was hij ook schepen voor Sociale Zaken in Poperinge.

“Het doet me plezier dat de mensen van Samen Vooruit het vertrouwen uitspreken in mij als lijsttrekker. Veel mensen vinden het wat vreemd dat ik als zelfstandige bij de ‘sossen’ opkom, zelf vind ik die keuze helemaal niet vreemd. Ik ben iemand met beperkte capaciteiten. Ik was nooit de eerste van de klas, maar ben omringd door heel sterke mensen. Zowel in het kapsalon, als bij de stadsdiensten waar ik bevoegd voor ben”, vertelt Bryan Vanderhaeghe.

Lijst

“Waarom zou je niet willen dat medewerkers het goed hebben? Je bent als zelfstandige of als politicus maar zo sterk als je naaste medewerkers. De combinatie kapper en politicus heeft ook als voordeel dat je veel hoort van mensen. Eens ze in de kappersstoel zitten ziet men een kapper en geen schepen, en gaan mensen ook vlotter en vrijer hun zegje doen. We trekken met ambitie naar de verkiezingen. Ik voel heel wat enthousiasme binnen onze ploeg, een ploeg met heel wat nieuwe mensen die zich spontaan kwamen aanbieden. We zijn nog op zoek naar een tweetal geëngageerde vrouwen en hopen onze lijst eind februari voor te stellen.”

Ambitie

West-Vlaams gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe zal de lijst duwen. “Ik geef met veel plezier de teugels over aan Bryan, die een sterk parcours aflegt als schepen. De sociale dienst werd versterkt, er kwam een nieuw dienstencentrum en veel aandacht voor het welzijn van onze oudere inwoners. Dat ik lijstduwer word, wil geenszins zeggen dat ik geen ambitie meer heb. Ik zou maar wat graag als gemeenteraadslid mijn ervaring kunnen delen met een aantal jonge veulens, zodat we Poperinge kunnen blijven besturen aan de hand van een sociale en duurzame agenda”, duidt Jurgen Vanlerberghe.