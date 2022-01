Sam Dewulf (27) legt de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V in Koekelare

In Koekelare legde Sam Dewulf (27) de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor de CD&V-oppostie. Hij volgt partijgenote Kaat Depreitere (51) op.

Kaat heeft er een politieke carrière van 22 jaar op zitten. Ze zetelde van 2004 tot 2006 in de OCMW-raad en was van 2007 tot 2012 OCMW-voorzitter. Ze was sinds 2013 onafgebroken gemeenteraadslid.

Kaat Depreitere werd door gemeenteraadsvoorzitter Kelly Tanghe (Vooruit) uitgebreid bedankt voor haar inzet. Ze kreeg als afscheid een warm applaus van de volledige gemeenteraad.

Opvolger Sam Dewulf is de neef van Kaat Depreitere. Hij is historicus en is aan de slag als medewerker van federaal parlementslid Nathalie Muylle (CD&V).

(BCH)