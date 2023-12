Sabine Joye (41) legt eed af als nieuw gemeenteraadslid: “Pluspunt voor de landbouw”

Sabine Joye maakt maandag haar debuut in de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle als opvolger van Tristan Bruynsteen. De 41-jarige landbouwster mocht al sinds september proeven van de lokale politiek in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en is alomtegenwoordig in het verenigingsleven, onder andere als voorzitter van de ouderraad van de vrije basisschool in Sint-Juliaan.

Sabine Joye (41) is getrouwd met Joeri Demonie. Samen hebben ze drie kinderen: Jarno (14), Xavi (12) en Laurien (11). Het gezin woont in de Haezeweidestraat in Sint-Juliaan. In oktober 2018 nam ze voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Van op de negende plaats wist ze 409 stemmen te verzamelen. Niet genoeg om rechtstreeks verkozen te geraken, maar als vierde opvolger zal ze vanaf volgende week toch een zitje krijgen in de gemeenteraad.

Man is voorzitter

“Ik werd die vraag gesteld en aangezien ik nogal een geëngageerd iemand ben, heb ik toegezegd”, vertelt Sabine. “Ook mijn man Joeri is politiek geëngageerd. Hij voorzitter van de lokale afdeling van N-VA. Sinds september dit jaar zetelde ik al in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst als opvolger van Sylvie Van Keirsbilck, die wegens ziekte verstek moest geven. Ondertussen heb ik al enkele vergaderingen kunnen bijwonen en ik vond het heel interessant.”

“Samen met mijn man probeer ik ook de mooie kanten van onze stiel te laten zien”

Sabine en haar man baten een landbouwbedrijf uit in de Haezeweidestraat. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat landbouw één van haar stokpaardjes is. “Ik vind het wel goed dat er opnieuw iemand uit de landbouw in de gemeenteraad zal zetelen. Dat is een pluspunt, want voor de landbouwsector zijn het moeilijke tijden. In het nieuws hoor je nooit iets positief over de landbouw. Het is hard werken, maar samen met mijn man probeer ik ook de mooie kant van onze stiel te tonen.”

Ouderraad

Ondanks het vele werk op de boerderij is Sabine ook erg actief in het verenigingsleven. “Ik zit in het VABS Langemark, Femma Poelkapelle, Ferm Sint-Juliaan en ondertussen al acht jaar in de Ouderraad van de vrije basisschool Sint-Juliaan, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Dit schooljaar wordt trouwens mijn laatste jaar, want de jongste dochter gaat volgend jaar ook al naar het secundair. Ik zit ook nog in de schoolraad.”

Bovendien is heel het gezin gebeten door de sportmicrobe. “Jarno voetbalt bij KSV Diksmuide, Xavi bij VK Langemark-Poelkapelle en Laurien danst bij Donatha. Ikzelf loop graag. Ik heb al enkele halve marathons gelopen en Joeri ook. Door een blessure en een gebrek aan tijd ben ik nu wel gestopt met lopen”, besluit Sabine.