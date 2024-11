Sabine Bille (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Wervik: “Voor een hardere aanpak van criminaliteit”

Sabine Bille (60) woont in de Ten Brielensesteenweg en werd in juni dit jaar de nieuwe voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang. Ze kreeg 316 voorkeurstemmen. “Als partijvoorzitter ben ik uitermate fier op het resultaat”, reageert Sabine. “Bij deze wil ik ook alle kandidaten, sympathisanten en kiezers van harte bedanken. Voor onze fractie is vooral veiligheid een punt waar we hard willen op inzetten: veiligheid in het verkeer, maar ook een hardere aanpak van criminaliteit. We hebben een hart voor onze mensen, maar ook een hart voor onze dieren. Hier willen we ook werk van maken.” Ook haar dochter Angel Devos werd rechtstreeks verkozen, maar omdat ze bloedverwante is kan zij niet zetelen.