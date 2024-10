Ruth Vandenberghe (TBSK) geeft er de brui aan, Axel Ronse (N-VA) is nieuwe Kortrijks formateur: “Op andere plaatsen beslist men mee over onze stad”

Het hing al enkele dagen in de lucht, maar is nu ook officieel: iets minder dan vier uur voor het verstrijken van de deadline geeft Ruth Vandenberghe haar opdracht als formateur in Kortrijk door. Ze slaagde er, ondanks een inhoudelijk akkoord met N-VA, niet in een nieuwe bestuursploeg op de been te brengen. Axel Ronse, stemmenkampioen van de tweede grootste partij N-VA, komt zo aan zet.

“Ik stel vast dat men op andere plaatsen meebeslist over de toekomst van onze stad,” aldus Ruth Vandenberghe (TBSK) in een schriftelijke reactie. Het zit duidelijk hoog dat N-VA zich vastklikt aan Vooruit en dat ze er – mede daarom – niet in slaagde om als initiatiefnemer een nieuwe Kortrijkse coalitie op de been te brengen.

TBSK vond afgelopen vrijdag met N-VA een akkoord rond twintig actiepunten voor het Kortrijk van de toekomst. Die tekst lijkt volledig op maat te zijn van N-VA, met de beloofde versterking van het politiekorps en een plan om de – soms erbarmelijke – staat van voet- en fietspaden aan te pakken. “Ik ben trots op het geleverde werk. We hebben een uitgebreid plan uitgewerkt dat financieel volledig onderbouwd was. Het zou een fantastisch nieuw hoofdstuk zijn voor onze stad waarbij duidelijke keuzes worden gemaakt en dat bulkt van ambitie. Een coalitie met twee op basis van deze tekst zou een zeer goede zaak zijn voor Kortrijk,” aldus Vandenberghe.

Alleen wil N-VA dat plan realiseren mét Vooruit. Zo zou er dus – in het droomscenario van N-VA – een stadscoalitie 3.0 komen. Die tripartite zat de voorbije twee legislaturen ook al aan de knoppen in de Guldensporenstad. TBSK staat daar – zacht gezegd – niet voor staat te springen. N-VA, Vooruit en TBSK halen 33 op 41 zetels, wat volgens Vandenberghe te veel is om een echt daadkrachtig beleid te voeren. “Het is toch niet normaal hoe de mensen in Brussel ook de Kortrijkse formatie in hun greep hebben”, klonk het bij iemand betrokken bij de onderhandelingen. Verwijzend naar de vermeende voorakkoorden in verschillende (centrum)steden tussen N-VA en Vooruit.

Ronse aan zet

Zo is Axel Ronse (N-VA) nu aan zet om een nieuwe stadscoalitie te vormen. Hij heeft daarvoor twee weken de tijd. Maar hij komt sowieso Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk terug tegen aan de onderhandelingstafel. Geen enkele meerderheid in Kortrijk is mogelijk zonder TBSK. De opties – rekening houdend met het cordon – zijn dan ook beperkt. Ofwel gaat TBSK overstag voor een coalitie met drie partijen: N-VA, Team Burgemeester en Vooruit. Of N-VA laat Vooruit – de farce in Gent indachtig – toch vallen. En een mogelijke derde optie: Axel Ronse slaagt niet in de opdracht en geeft het initiatiefrecht door aan Maxim Veys (Vooruit). Die dan een coalitie vormt met TBSK, zonder N-VA. Sowieso zal één van de partijen water bij de wijn moeten doen. De vraag is maar wie en wanneer dat zal gebeuren.

In eerste reactie laat Axel Ronse weten nog steeds te pleiten voor een tripartite. “Ik blijf de ambitie hebben om een sterke, breed gedragen coalitie op de been te brengen waarvan Ruth Vandenberghe, als absolute stemmenkampioen in Kortrijk, de burgemeester wordt. Vertrekkende vanuit de programma’s van de verschillende partijen moeten we zeker kunnen komen tot een gedragen akkoord dat de basis vormt voor een sterk en vooral scherp bestuursakkoord voor de komende zes jaar. Het feit dat TBSK zowel aan eerst N-VA als daarna aan Vooruit een zeer concreet aanbod deed om een bipartite te vormen bewijst dat het inhoudelijk en scherp kan met 3. De daadkracht is duidelijk bij alle 3 aanwezig,” klinkt het bij de kersvers formateur.

Geen breuk

Ook Maxim Veys (Vooruit) doorbreekt nu het stilzwijgen. Hij heeft – weinig verrassend – wel oren naar een coalitie met drie partijen. “Na een eerste groot overleg met delegaties van beide partijen, kregen wij echter het gevoel dat Vooruit en N-VA vooral tegen elkaar werden uitgespeeld. Uit gesprekken met zowel N-VA als Team Burgemeester blijkt dat er inhoudelijk een sterke overeenkomst kan gemaakt worden met accenten van de drie fracties. Vooruit merkt nog geen doorbraak maar gelukkig ook geen breuk. Wat belet ons om verder te spreken met drie partners, op basis van vertrouwen en respect voor elkaar? Iets wat goed gewerkt heeft in het verleden moet toch kunnen verdergezet worden,” aldus Veys.