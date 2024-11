Rudy Beulque (Open Zulte) is nieuw in de gemeenteraad van Zulte: “Heb geleerd dat er wel degelijk armoede is in Zulte”

Rudy Beulque (56) uit Machelen zetelt voor het eerst. De afgelopen zes jaar was hij lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Rudy is getrouwd en heeft twee kinderen. In zijn vrije tijd speelt hij toneel in Grammene en rijdt hij met de motorfiets. Hij haalde 417 stemmen en neemt het zitje van Henri Peirs over. “Ik had het jammer gevonden als ik er niet bij was geweest. Ik heb veel huisbezoeken gedaan en wel 4.000 kaartjes uitgedeeld. Ik wil me vooral inzetten voor senioren en mensen die het moeilijk hebben. Ik heb in het BCSD geleerd dat er wel degelijk armoede is in Zulte. Ook mensen die door ziekte of een beperking niet kunnen werken, zoals mijn dochter, worden te vaak aan de kant geschoven.”