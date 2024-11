Ronny Vanrenterghem (gbA-Gemeentebelangen) is nieuw in de gemeenteraad van Avelgem: “Iets doen aan de armoede”

Ronny Vanrenterghem (65) vervoegde gbA-Gemeentebelangen op vraag van burgemeester Lut Deseyn. De geboren en getogen Avelgemnaar twijfelde niet en maakte zijn lijstdebuut. Vanop de dertiende plaats klom hij omhoog naar een zitje in de gemeenteraad. “De verkiezingen waren een onverhoopt succes. Ik ben erg geëngageerd om mijn steentje bij te dragen.” Ronny is gepensioneerd, maar zit niet stil. Hij zet zich in voor de voedselbank en is bestuurslid van KVK Avelgem. “Dit jaar hoop ik deel uit te maken van de werkgroep zorg of sport.” Voor Ronny zal het allemaal nieuw zijn. Hij heeft nog geen ervaring in de lokale politiek. “Het is de eerste keer, dus het zal zeker in het begin wat zoeken zijn”, besluit hij.