Roeselare zet volop in op hernieuwbare energie door installatie zonnepanelen

De stad Roeselare heeft al verschillende zonnepanelen geïnstalleerd op eigen patrimonium en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Het gaat dan zowel om burgercoöperatieve projecten als zonnepanelen in eigen beheer.

“In de gemeenteraad van 23 november vorig jaar keurden we de instap goed in de raamcontracten van het Vlaams Energiebedrijf voor het leveren en plaatsen van zonneenergieinstallaties en voor de screening van het patrimonium”, vertelt Liselot De Decker (Open VLD). “Bedoeling was om het aantal zonnepanelen op gebouwen en terreinen beheerd door de stad gevoelig te verhogen. De realisatie zou in 4 fases verlopen : een haalbaarheidsfase, een ontwerpfase, een vergunningsfase en een uitvoeringsfase, inclusief het aanbieden van de mogelijkheid tot burgerparticipatie. In eerste instantie zouden we kijken naar het stadspatrimonium en de gebouwen van de verenigingen. Wat is de stand van zaken?”

Koploper

Schepen Michèle Hostekint (Vooruit): “We zetten als stad sterk in op hernieuwbare energie, zoals zonne-energie. We zijn koploper wat betreft zonnepanelen op particuliere woningen, maar als overheid moeten we mee een voorbeeld geven. Er is al heel wat gebeurd. We willen 1 gigawattuur per jaar opwerken, door eigen investeringen. Eind vorig jaar werden er zonnepanelen op OCMW-woningen en RSL Op Post gelegd. Daarnaast kwamen er ook verschillende zonnepanelen op gebouwen van de stad, zoals het recyclagepark van Rumbeke. Volgende projecten zijn: Kerelsplein, sportcentrum Beveren en OCAR. Ook de sporthal van Schiervelde wordt wellicht voorzien van zonnepanelen. Hier gaat het telkens om burgerparticipatie. Daarnaast is er nog een bijkomende piste onderzocht om sneller zonnepanelen in eigen beheer te installeren. Enerzijds de brandweer en anderzijs de uitbreiding van de installatie op De Spil.