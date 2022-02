Roeselare zet nog sterker in op netheid van het straatbeeld, overtreder betaalt de kosten

De gemeenteraad van Roeselare keurde vandaag, 21 februari 2022, een update van het stedelijk politiereglement goed. Met de huidige aanpassingen wil de stad nog sterker inzetten op de netheid van het straatbeeld met een duidelijk kader en bijhorende afspraken rond uitstallingen, aankondigingsborden, publiciteitsborden, werfafsluiting en een versteviging van de esthetiek van terrassen.

Ook het reglement op de nacht- en belwinkels werd uitgebreid met shishabars, waarbij ook de vestigingsregels aangescherpt werden. “Het politiereglement is een dynamisch instrument dat een aantal duidelijke spelregels vastlegt inzake het samenleven in onze stad”, aldus burgemeester Kris Declercq.

“De stad zet de laatste jaren sterk in op netheid, ook handhavend. Door een doorgedreven toezicht en verhoging van de pakkans zag stad Roeselare het aantal vaststellingen inzake sluikstort vorig jaar met 60 procent toenemen. De maatschappelijke kost voor het opruimen van het sluikstort blijft echter groot. De kosten om sluikstort te verwijderen zullen voortaan door de overtreder betaald moeten worden, bovenop de gemeentelijke administratieve sanctie.”

Openbare orde garanderen

Wie het met zijn voertuig te bont maakt wordt voortaan ook streng aangepakt. In de stad is geen plaats voor patsergedrag en geluidsterreur. Het bestuursakkoord bepaalt dat topprioriteit gegeven wordt aan onaangepast rijgedrag en verkeerscriminaliteit. Naast de aanpak door politie en parket, kan de burgemeester voertuigen preventief uit het verkeer halen om de openbare orde te garanderen. De burgemeester gaf hiertoe de opdracht aan de politie om voertuigen die verregaande geluidsoverlast veroorzaken bestuurlijk in beslag te nemen. Aan de overtreder wordt hiervoor ook de kost voor de inbeslagname doorgerekend.

“Veilig verkeer is een prioriteit binnen ons bestuursakkoord: we maakten al werk van veiligere schoolomgevingen en andere snelheidsremmende maatregelen. Zich onaangepast in het verkeer begeven zoals patsergedrag zorgt terecht voor wrevel en een gevoel van onveiligheid bij onze inwoners. Dit pakken we aan samen met onze politiediensten en kan ook leiden tot en met de inbeslagname van hun auto”, besluit de burgemeester.