Roeselare organiseert op zondag 22 januari 2023 een nieuwjaarsreceptie op het Stationsplein

In januari organiseert de stad een nieuwjaarsreceptie voor alle burgers van Roeselare. Daarbij wil Groen dat er voldoende aanbod is aan ook niet-alcoholische dranken, maar ook dat er na afloop BOB-controles zijn. “Er zullen de hele maand heel wat controles voorzien zijn”, aldus burgemeester Kris Declercq. “We willen niet op een bepaald evenement focussen.”

“Op voorstel van ons raadslid Steven Dewitte zal begin 2023 een stedelijke nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden. Een ideaal moment om burgers samen te brengen en het nieuwe jaar met frisse moed en hoop in te zetten. Bij een nieuwjaarsreceptie hoort ook muziek en drank. Geen probleem daarmee. Integendeel”, vertelt Eddy Demeersseman (Groen).

“We zijn het als stad en gemeenschap wel verplicht om dit goed te omkaderen. Alcohol is niet enkel plezant maar ook een gevaarlijke harddrug. Minstens 4 voorstellen lijken daarbij van belang. Een ruim en aantrekkelijk aanbod van niet-alcoholische dranken, zodat iedereen in volle vrijheid kan kiezen. Preventieve en sensibiliserende acties voorafgaand en tijdens de nieuwjaarsreceptie. Waarom geen specifieke RSL-BOB-campagne? Voorzien en stimuleren van veilige vervoersmodi (bv. bussen vanuit de deelgemeenten, ruime fietststalling), maar ook controle: vooraf aangekondigde alcoholcontroles tijdens en na de receptie.”

Op het Stationsplein

Burgemeester Kris Declercq: “Het voorstel om een nieuwjaarsontmoeting te organiseren voor alle Roeselarenaars is hopelijk deze keer wel aan de orde. Het zou de eerste keer zijn en we zijn volop bezig met de voorbereidingen. Die wordt georganiseerd op zondag 22 januari van 11 tot 13 uur op het Stationsplein. De komende jaren voorzien we een rotatiesysteem om op die manier de horeca van de stad daarbij te betrekken. We doen het daarom ook de 22ste omdat de chalets dan weg zijn. We zorgen voor animatie en muziek die voor een fijne sfeer moeten zorgen. Alle communicatie volgt.”

“We voorzien naast de traditionele frisdranken ook een lekkere mocktail en er zijn initiatieven die erop wijzen dat je het ook zonder alcohol fijn kunt hebben. Daarnaast doen we sowieso heel wat sensibiliseringscampagnes zoals ‘Hou je maten in de gaten’. Het thema is ‘we fietsen het nieuwe jaar in’, daarbij zetten we de mensen aan om met de fiets of te voet te komen. Hen zullen we extra in de watten leggen. Voor zij die niet met de fiets kunnen komen, lopen er gesprekken met De Lijn. In die maand zullen er voortdurend controles zijn. Daarbij wordt niet specifiek gefocust op een welbepaald evenement. Er kunnen op elk moment controles zijn.”