Roeselare is voorbereid op grote hitte: ‘smoetpot’ en drinkmomenten tijdens speelpleinwerking

De stad Roeselare is voorbereid op eventuele warme dagen tijdens de zomervakantie. Bij de verschillende speelpleinwerkingen zijn er voldoende smeer- en drinkmomenten, daarnaast zijn er zonnecrèmevoorzieningen op strategische plaatsen in de stad zoals aan Trax en de zomerspeelplaats.

Bert Wouters (Groen) uitte op de gemeenteraad in Roeselare zijn bezorgdheid over eventuele warme temperaturen die op komst zijn. “De zomer staat nu echt voor de deur, eind deze week begint de vakantie. Dan gaan er ook verschillende vakantie-initiatieven van de stad van start, niet in het minst de speelpleinwerking. Je draagt als stad de verantwoordelijkheid over veel kinderen en dat is mooi.”

“Maar we mochten de voorbije dagen ook proeven van hitte en overvloedige zon. Bij tropische temperaturen en zonnebrand is die zorg goed bewaken niet evident. Ouders die hun kind volledig roodverbrand of met een zonneslag terugkrijgen, zullen waarschijnlijk niet happy zijn. Heeft de stad een plan klaar om in te grijpen indien nodig? Hebben de verschillende speelpleinwerkingen voldoende schaduwruimte ter beschikken? Andere maatregelen?”

‘Smoetpot’

Schepen Matthijs Samyn (CD&V) “Er is een uitgebreid aanbod van de speelpleinwerking Speelodroom tot Babbeloe en tal van kampen over heel de stad. Tijdens de speelpleinwerking en de kampen is er voldoende zonnecrème aanwezig en worden ze voldoende ingesmeerd. Daarnaast voorzien we op een speelse manier voldoende impulsen om te drinken. We verdelen zonnepetjes, kijken om spelletjes te doen in de schaduw, enz. Naast de oplettendheid tijdens de werking zijn er nog andere initiatieven, zoals de ‘smoetpotpaal’ aan de zomerspeelplaats waar er zonnecrème beschikbaar is om te smeren. We monitoren hoeveel er gebruikt wordt. Ook op de Trax-site en in de preventiebox ‘hou je maten in de gaten’ is er zonnecrème voorzien.”