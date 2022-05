Roeselare heeft geen fusieplannen, ook geen gesprekken gaande

Na de fusie van Wingene met Ruiselede kwam de vraag op de Roeselaarse gemeenteraad of er ook een fusie wordt overwogen. Burgemeester Kris Declercq haalde aan dat een fusie niet direct op tafel ligt.

“De fusies tussen verschillende gemeente kent een stroomversnelling. We zouden april ‘de maand van de fusies van gemeenten’ kunnen noemen. Er is een fusie op komst tussen Wingene en Ruiselede. De fusie tussen Mechelen en Boortmeerbeek is nu wel van de baan maar Mechelen wil een fusie met Willebroek. Ook andere gemeenten hebben de intentie om in 2025 te fuseren zoals Beveren en Kruibeke, Bilzen en Hoeselt, Borgloon en Tongeren, Borsbeek sluit aan bij Antwerpen, Ham en Tessenderlo, Moerbeke en Lokeren, Wachtebeke en Lochristi en Oudenaarde wil een superfusie met Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem”, horen we van Lieve Lombaert.

“Zijn er al gesprekken aan de gang met buurgemeenten? Krijgt de burger inspraak bij een fusie? Liggen er concrete plannen bij Roeselare op tafel en wat zijn de redenen om al dan niet een fusie met een buurgemeente aan te gaan?”

Midwest

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “Er zijn geen gesprekken aan de gang vanuit Roeselare met buur of andere gemeenten. We zijn ook niet benaderd hiervoor. Binnen het bestuursakkoord is er alvast geen intentie opgenomen om dit te doen. Mocht dat zo zijn, dan moet dat met een mandaat van de burgers gebeuren en dat is niet het geval. Er is ook geen regelgeving die stelt dat dit moet. Noch Vlaams, noch federaal. Integendeel wij zijn al jaren bezig met de regio om op cultureel, sociaal en gezondheidsvlak goede resultaten neer te zetten met Midwest. Deze fusie van ambities in plaats van territoriale fusie werpt evenzeer zijn vruchten af.”