Roesbrugge-dorp wordt ontlast door nieuwe parking

In de meerjarenplanning 2024 en verder van de stad Poperinge staat te lezen dat in het dorpscentrum van Roesbrugge een nieuwe parking komt, met meer dan vijftig plaatsen.

“Naast garage Cappoen hebben we daartoe twee oude huizen aangekocht, die we afbreken. Op het vrijgekomen perceel leggen we een nieuwe parking aan. We hopen hiermee de verkeersellende in de smalle Prof. Rubbrechtstraat, waar nu veel wordt geparkeerd, te ontlasten”, zei schepen Ben Desmyter (CD&V) in de gemeenteraad van maandagavond.

Verder is er voor volgend jaar geld voorzien voor: archeologisch onderzoek Vroonhofsite (132.000 euro minder dan voorzien), de energiestudie voor de omgeving van de Vroonhofscholen, de afwerking en ingebruikname van De Kring (tegen 1 juli), de restauratie en omgevingsaanleg van de Duitse toren, het project ‘Vergeten spoor’ op Lijssenthoek, asfaltering van 17 kilometer landelijke wegen, de verkoop van het St.-Michielscomplex, waterbeheersingswerken in de Palingstraat, de aanleg van een fiets- en wandelverbinding tussen de Nieuwstraat en de Prof. Dewulfstraat, het uitbreiden van de parking bij de nieuwe tennis- en padelinfrastructuur, de aanleg van een softbalterrein en bijhorende kleedkamers, de opstart van het dossier Weeuwhof, de omschakeling van de verlichting in CC Ghybe naar led, de 13-jaar oude parkeerautomaten aanpassen naar moderne noden, en renovatie van alle badkamers in Huize Proventier.

Ver van failliet

“We stellen vast dat de schuldgraad tegen het einde van de legislatuur zal oplopen tot 46 miljoen euro, en zijn bang voor een ontsporing van de stadsfinanciën”, klonk het bij de oppositie. “In 2024 worden 5 miljoen euro leningen opgenomen voor hele grote projecten zoals rioleringswerken, gebouwen en herstel van landelijke wegen. Daar is niets mis mee, met de huidige lage rentes. Voor 2025 en 2026 hoeven we geen leningen aan te gaan”, aldus nog schepen Ben Desmyter.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): “Ondanks berichten in bepaalde partijblaadjes, is onze stad heel ver van failliet.”