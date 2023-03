Rode Kruis Ieper vindt onderkomen in voormalig KBC-gebouw in Boezinge

OCMW Ieper zal het voormalige KBC-gebouw in Boezinge kopen voor 199.000 euro en het ter beschikking stellen aan Rode Kruis Ieper, dat tegen september moet vertrekken uit de huidige locatie in de Poperingseweg en al enkele jaren op zoek was naar een nieuw onderkomen.

Rode Kruis Ieper is momenteel gevestigd in gebouwen van Ons Tehuis in de Poperingseweg in Ieper, maar die worden volledig verbouwd. Oorspronkelijk moest het Rode Kruis de site verlaten tegen 1 juli 2022 maar door de stijgende prijzen werden de bouwplannen van Ons Tehuis uitgesteld. Het Rode Kruis was dus lange tijd op zoek naar een nieuwe locatie om hun werking verder te kunnen zetten, maar een degelijk huurpand vinden voor hun activiteiten (bureaus, lesruimte, parking en garages voor de ambulances, stockageruimte…) was geen evidentie.

Extra middelen

Het Rode Kruis merkte uiteindelijk zelf op dat het voormalig KBC-gebouw in de Diksmuidseweg 346A in Boezinge te koop staat. Op de raad voor maatschappelijk welzijn werd zondag de aankoop van dat gebouw goedgekeurd voor de vraagprijs van 199.000 euro. Sam Vancayseele (Groen) vroeg of het Rode Kruis nog andere ondersteuning gevraagd had. “Ze vroegen extra middelen om eerst de kosten van het gebouw zelf te dragen, maar ik geloof dat ze ook zullen moeten lenen om bepaalde herinrichtingen aan de binnenkant van het gebouw te doen.”

Garages

Ook Hans Feys (CD&V) was blij dat er eindelijk een oplossing werd gevonden voor het Rode Kruis. “We zijn ook tevreden met de lokalisatie in een van de deelgemeenten en de goede samenwerking tussen het Rode Kruis en de dienst Patrimonium. Het grootste probleem is de tijdsdruk naar de maand september toe wanneer de gebouwen in de Poperingseweg moeten worden verlaten en de bouw van de voorziene garages aan de achterzijde van het gebouw quasi zeker nog niet vergund en al zeker niet gebouwd zullen zijn. Kan er eventueel aan de AVEVE-gebouwen gedacht worden voor de stalling van de auto’s?”

Goeie investering

Schepen van Patrimonium Philip Bolle (Vooruit) antwoordde dat er geen extra ondersteuning kwam. “Dit is de oplossing die uit de bus is gekomen. Dit vinden wij een stuk beter dan een jaarlijkse huurtoelage van ongeveer 10.000 euro zoals het Vlaamse Kruis nu krijgt. We gaan van exploitatie naar investeringen. Als er ooit een wiel afloopt blijven wij eigenaar van het gebouw. Dit is een goeie investering. De extra kosten die er eventueel zullen zijn voor de herinrichting van het gebouw, zullen ze zelf dragen, maar los van de eigen middelen kunnen ze een beroep doen op een lening van Rode Kruis nationaal en dat moet volstaan. Wat de stalling van de voertuigen betreft is het AVEVE-gebouw een mogelijkheid.”

Hoge huurprijzen

Voorzitter Johan Dehem van Rode Kruis Ieper zegt dat het een moeilijke zoektocht was naar een pand. “We zijn al een aantal jaren op zoek en dan zie je dat de huurprijzen verschrikkelijk hoog zijn. Onze inkomsten komen vooral van de stickerverkoop – dit jaar is het een pleisterverkoop – die over enkele weken weer van start gaat. Dat ligt allemaal een beetje moeilijk. De huurprijzen liggen zodanig hoog dat mijn voorgangster Ingrid haar oog had laten vallen op het KBC-gebouw dat te koop stond voor een prijs die doenbaar was voor ons en dat meldde bij de stadsdiensten. Zo is deze oplossing uit de bus gekomen.”

Termijn van vijftig jaar

“Is het de ideale oplossing? Als je ons een blanco blad zou geven, dan wilden we misschien wat meer ruimte en parking, maar dit was het beste wat we vonden dat betaalbaar en haalbaar was voor ons”, vervolgt Johan Dehem. “Het is nu aan ons om er het beste van te maken. Waar we nu zitten hebben we veel meer buitenruimte. Anderzijds komen we nu terug dichter in de bewoonde wereld terecht. Alles heeft zijn voordelen en nadelen. Er moet daar een en ander gebeuren qua herinrichting en de plaatsing van garages om onze ziekenwagens te stallen. Het is misschien niet ideaal, maar we kunnen weer verder. We hebben ook meer zekerheid, want het is voor een termijn van vijftig jaar. Ook dat is belangrijk.” (TOGH)