Rita Tyvaert verlaat na 30 jaar gemeenteraad: “Ik ben te eerlijk voor de Kortemarkse politiek”

Opmerkelijk: tijdens de gemeenteraad van 4 november kondigde Rita Tyvaert haar afscheid aan als raadslid, hoewel ze opnieuw verkozen was. Ze deed dat met een lange slotrede. Zo verdwijnt Rita Tyvaert na 30 jaar uit de gemeenteraad. Voortaan zetelt ze in het Bijzonder Comité. Ook Rik Waeyaert, Luc Vandermeersch, Dries Uyttenhove, Veerle Vanslembrouck en Mark Pollentier zwaaien af.

“Het is bijwijlen heftig geweest tijdens de maandelijkse zittingen, die soms uren duurden, maar ik heb steeds opgeroepen om sereen te debatteren”, aldus raadsvoorzitter Koen Decleir. “Als voorzitter moet je je eigenlijk neutraal opstellen en mag je je niet mengen in de debatten, maar doordat je eigenlijk ook tot een politieke partij behoort, is dat niet altijd evident. Volgende legislatuur wordt Toon Vancoillie (ZEKER 8610) eerst twee jaar voorzitter en daarna is het vier jaar de beurt aan Marc Vulsteke (CD&V). Ikzelf neem straks een schepenambt op, maar we zijn nog volop bezig met de besprekingen hierover. De laatste gemeenteraad van een legislatuur betekent altijd ook afscheid nemen van raadsleden: bij CD&V zijn dat Rik Waeyaert en Luc Vandermeersch, Dries Uyttenhove bij ZEKER 6180, Veerle Vanslembrouck bij N-VA, Mark Pollentier (onafhankelijk) en Rita Tyvaert (Eerlijk en Bezorgd). Er komen ook een aantal nieuwe mensen bij: Johan Dewulf, Jana Hindryckx, Marnic Deceuninck, Anke Vandermeersch, Geert Cornette en Dirk Lagae.”

Gezonde lucht

“Wie mij goed kent, weet dat ik al van jongsaf aan bekommerd ben om mijn medemens”, sprak Rita Tyvaert. “Toen men mij 30 jaar geleden vroeg om in de politiek te stappen, was ik blij. Ik dacht dat ik me nog meer zou kunnen inzetten voor mijn medemens. Politiek betekende voor mij jezelf dagelijks belangeloos inzetten voor je medemens, voor de Kortemarkse burger en de gemeente op zich. Ik denk dan aan het zorgen voor veiligheid, voor een gezonde omgeving, voor gezonde lucht… Maar politiek betekende voor de meeste anderen blijkbaar iets anders. Ik heb in de voorbije 30 jaar in de Kortemarkse politiek heel veel onrecht en vriendjespolitiek vastgesteld. Als ik dit opmerkte en er iets over zei, was ik de slechterik en de leugenaar. Ik ben ook enorm gekleineerd, vernederd en gepest. Ik heb dit steeds volgehouden, omdat mijn lijfspreuk Eerlijkheid boven alles is. Ik heb mij steeds ingezet voor de ander, nooit voor mezelf en precies omdat ik opkwam voor het welzijn van de ander, kon ik al dat negatieve aan.”

Bijzonder comité

“Alles wat ik in de voorbije 30 jaren in de gemeenteraad en ook in de OCMW-raad gezegd heb, alsook alles wat ik geschreven heb in mijn drie boeken, was correct. Ik ben veel te eerlijk voor de Kortemarkse politiek. Ik had het mij ook veel gemakkelijker kunnen maken door mijn ogen dicht te knijpen, maar zo ben ik niet. Na 30 jaar merk ik dat mijn gezondheid ernstig achteruitgaat en daarom heb ik besloten te stoppen met de gemeentepolitiek. Ikzelf ga voor een paar jaar naar het Bijzonder Comité. Ik hoop dat ik daar mooier en beter werk kan doen dan in deze Kortemarkse vastgeroeste gemeenteraad. Ik ben blij dat ik een goede opvolger heb, namelijk Steven Provoost. En ik ben ervan overtuigd dat ook de twee anderen in de oppositie, Tim Deweerdt en Kurt Meuleman, hun best zullen doen. De mensen mogen echter steeds verder een beroep op mij doen. Ik zal altijd klaar staan om mijn medemens te helpen, want zo ben ik nu eenmaal”, besluit de Kortemarkse politica.