Rita Dever (STERK) is nieuw in de gemeenteraad van Moorslede: “Als trotse boerin zal ik vooral voor de landbouwers opkome”

Rita Dever verhuisde van de boerderij in Dadizele naar Moorslede. “Dat we sterk zouden staan met ons team hadden we tijdens de vele huisbezoeken al meermaals gehoord”, reageert Rita. “Ook de mindere noden hebben we gehoord en daardoor weet je wat er in je gemeente leeft. Maar dat we elf zetels zouden halen, dat had niemand verwacht. Dat ik zelf in de gemeenteraad zou zetelen was voor mij een complete verrassing. Ik zal daar zeker met volle goesting voor gaan. Luisteren is de boodschap en als het nodig is zal ik voor de mensen en vooral voor de boeren opkomen, want ik ben een trotse boerin. Met STERK ploeg ik voort.”