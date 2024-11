Rik Cappelaere (LVP) is nieuw in de gemeenteraad van Vleteren: “Verbinding tussen bevolking en bestuur”

Land- en tuinbouwer Rik Cappelaere (51) woont in de Krombekestraat in Westvleteren. Daar baat hij samen met zijn echtgenote Leen Cappoen de hoevewinkel ‘Groenten en fruit Leen en Rik’ uit. Ze hebben drie kinderen: Jana (26), gehuwd met Dominiek Theunynck, Arne (24) en Febe (22). Rik is lid van de Landelijke Gilde, hij fiets, wandelt en leest graag, en houdt vooral van lekker eten. “Mijn eerste deelname aan de verkiezingen vond ik vooral een geweldige ervaring. Ik behaalde 259 voorkeurstemmen. Inzetten om het landelijke Vleteren onafhankelijk, aantrekkelijk en leefbaar te houden voor alle inwoners is mijn doel. Ik wil vooral de verbinding zijn tussen de inwoners en het bestuur.”