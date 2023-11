Rik Buyse is lijsttrekker van SAMEN+ voor de gemeenteraadsverkiezingen: “Afstand nemen van het geruzie”

De voorbereiding voor 13 oktober 2024 loopt volop bij Samen+, Team 8710, Lijst Burgemeester Wielsbeke en Vlaams Belang. De meeste partijen maakten hun lijsttrekker bekend.

“Het samengaan van U. en N-VA moet resulteren in een stevig blok van stabiliteit, gezond verstand, ervaring en creatieve ideeën”, klinkt het bij Samen+ overtuigend. Fractieleiders Rik Buyse en Jan De Potter kunnen het goed met elkaar vinden. “Sinds de bekendmaking op 8 juni is er intern goed gewerkt aan de organisatie en taakverdeling. Maar er zijn natuurlijk ook de nieuwere mensen die sinds 2018 doorgegroeid zijn, en die een heldere kijk hebben op hoe we willen besturen en wat belangrijk is voor de burger. Wout Verheye, Benedikt Planckaert, Griet Ameye en Jonas Harinck zijn nu al sterkhouders van de nieuwe groep. In de gemeenteraden en de adviesraden hebben ze al duidelijk gemaakt dat ze mee vorm willen geven aan het beleid als Samen+ de kans krijgt om mee te sturen of besturen.”

Nieuwe namen

Het samenbrengen van twee groepen vraagt ook enige organisatie en structuur. Naast werkgroepen die ondersteuning zullen geven bij de voorbereiding van de verkiezingen, werd ook een voorzitter aangesteld voor Samen+. De komende maanden zal Benedikt Planckaert, ondersteund door verschillende vaste waarden maar ook nieuwkomers, als voorzitter Samen+ mee ondersteunen in de uitbouw en werking tot een nieuwe partij. Over nieuwe namen op de lijst voor oktober 2024, wil Samen+ nog niets kwijt. Wel geven ze mee dat ze bezig zijn om de juiste profielen te zoeken voor hun lijst.

Niet mooi

“Neen, we zoeken niet zomaar in het wilde weg. Door het samengaan van twee lijsten ligt voor Samen+ een lijstvorming natuurlijk anders dan bij de partijen die splitsen en verdeeldheid vooral blijven etaleren. De manier waarop het gemeentebestuur zich openbaar gedraagt en in de gemeenteraden met mekaar omgaan is niet mooi voor de politiek in Wielsbeke. Sinds begin dit jaar wordt er immers niet meer bestuurd. Samen+ wil duidelijk afstand nemen van dit geruzie”, klinkt het.

Over de lijsttrekker bij Samen+ is er evenwel al een hele tijd unanimiteit. De bespreking hierover was heel helder en eenvoudig, mede doordat Jan De Potter, als huidig fractieleider van U., deze discussie al voor was. Hij stelde zelf Rik Buyse voor als lijsttrekker van Samen+ voor de verkiezingen in oktober 2024.

Team8710

“Vandaag schuiven we nog geen naam naar voor als lijsttrekker”, vertelt Frédéric Depypere van Team8710. “Waar dit in het verleden door enkelingen werd bepaald, is er nu vooraf afgesproken om hier het voltallige bestuur van TEAM8710 bij te betrekken, anciens én nieuwkomers. Van zodra de beslissing genomen wordt, horen jullie van ons. Voor de Burgerpeiling hebben we uiteindelijk 417 ingevulde enquêtes ontvangen. Hiermee werden onze verwachtingen overtroffen, met zelfs meer respons dan zes jaar geleden. We komen bijtijds hierop terug met de resultaten.”

Jan Stevens

Logischerwijs is huidig burgemeester Jan Stevens de nieuwe lijsttrekker op ‘Lijst Burgemeester Wielsbeke’. Rachida Abid, Magda Deprez, Guido Callewaert en Norbert Goudsmet zijn de reeds gekende namen die mee van ‘Lijst Burgemeester Wielsbeke’ een succesverhaal willen maken. “Ook jong geweld zal mee willen schrijven aan een succesverhaal”, vertelt burgemeester Jan Stevens (62) trots. ‘We zijn nu volop aan het rekruteren. Een aantal nieuwe kandidaten staan te popelen. Meer kunnen we nog niet kwijt.”

Voor Vlaams Belang is Dirk Demaertelaere (68) de nieuwe lijsttrekker. “Met een klein bestuur zijn we momenteel verder aan het werken aan onze lijst”, vertelt de Ooigemnaar. “Er zijn 21 zetels te verdelen, en het is de bedoeling dat ook Vlaams Belang opnieuw zetelt. Veiligheid in het algemeen is voor ons een prioriteit”, klinkt het.