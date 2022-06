Resultaten van rondvraag Respect over fusie bekend

Deze namiddag maakte een delegatie van politieke fractie Respect de resultaten bekend van de informele rondvraag over de intentie van het college om vanaf 2025 in fusie te gaan met Wingene.

Per brievenbus werd in 2.000 huizen een korte vragenlijst gedeponeerd. 400 werden ingevuld en terugbezorgd. Enkele vragen: Gaat u akkoord met de manier waarop het zou gerealiseerd worden? Gelooft u nog en hebt u nog vertrouwen in deze burgemeester en het college? Wenst u een andere houding van het bestuur in deze fusieplannen?

De resultaten waren manifest duidelijk. 94% was het niet eens met de manier waarop. 91% zegt het vertrouwen in deze houding kwijt te zijn. Hannes Gyselbrecht verduidelijkte de cijfers. “Het is zonneklaar dat velen oprecht wakker liggen van en misnoegd zijn over deze manier van aanpak. Ruim 70% van de respondenten gaf een uitgebreide omschrijving van de aard van de onvrede en wat hen vooral irriteert. Komt ook aanbod: wat met de belastingen? Is hier politiek gesjoemel bezig? Men ziet geen voordelen. Het schrijnend gebrek aan inspraak, het hiaat van geen overleg, dat de verenigingen niet werden geraadpleegd… Al die items storen de deelnemers aan de enquête. De term ‘inspraak’ en het manco daaraan, is de algemene teneur van misnoegdheid. Of we het pakket en de uitslag morgen officieel overhandigen op de gemeenteraad, is nog niet beslist.” (RV)