Restauratie Wullepitmolen duurder dan verwacht

De Wullepitmolen, de houten standaardmolen langs de Molenstraat in Zarren, kreeg de voorbije jaren een grondige facelift. Sinds 6 juni is de molen weer op zijn voetstuk gemonteerd, want in april 2021 werd hij uit elkaar gehaald voor dringende restauratiewerken. De gemeenteraad moest op 18 december nog een extra meerkost goedkeuren.

Het college van burgemeester en schepenen gunde in de zitting van 9 april 2021 de opdracht ‘Renovatie Wullepitmolen’ aan Molenbouw Wieme uit Machelen voor 362.962 euro.

Tijdens de zittingen van maart en april kwamen daar nog eens enkele meerkosten bij van ruim 33.000 euro. Bij opmaak van het restauratiedossier eind 2019 werd, op basis van het rapport van de monumentenwacht, geoordeeld dat de leien van de molenkap in redelijke staat waren. Er werden in 2019 geen lekken vastgesteld. Bij de restauratie begin dit jaar werd een stelling geplaatst om de beplanking van het ‘molenkot’ te vernieuwen.

Op dat moment was ook een grondige visuele inspectie van de kapbedekking mogelijk. Er werd vastgesteld dat de leien dun en broos geworden waren. De leien aan de vangzijde zijn over het algemeen in iets betere staat dan de leien aan de steenrechtzijde, maar op beide dakvlakken zijn ze zeker binnen vijf jaar aan vervanging toe.

Schade door vogels

Bijkomend was er in de leien door een vogel een gat gepikt, waarlangs water infiltreerde. Het gat werd voorlopig gedicht in afwachting van een volledige aanpak van het dak. Deze werken kostten nog eens 66.000 euro extra. Voor het vervangen van de houten leien werd een bijkomende premie aangevraagd en bekomen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het bestelbedrag met 27,22 procent, waardoor het totale bestelbedrag nu 461.771euro bedraagt. Van zodra verrekeningen het bestelbedrag van 20 procent overschrijden, moeten ze ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.