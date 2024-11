Remi Vandaele (STERK) is nieuw in de gemeenteraad van Moorslede: “Ik wil impact hebben op vlak van jeugd, sport en jonge gezinnen”

De jonge Remi Vandaele behaalde 627 voorkeurstemmen. “Omdat het voor mij de eerste keer op de lijst was, kon ik geen echte voorspelling maken”, reageert hij. “Het behaalde resultaat was veel meer dan dat ik had durven dromen. Ik ben trots dat ikals jongste van onze lijst magzetelen in de gemeenteraad. Dat geeft me het gevoel dat de mensen inmij geloven. Ik wil vooral impact hebben op vlak van jeugd, sport en jonge gezinnen. Een van mijn streefdoelen is om het jeugdhuis in Moorslede zo snel mogelijk weer open te krijgen. Ik wil ook een luisterend oor zijn voor de inwoners van Groot-Moorslede en onze gemeente in zijn totaliteit sterker maken.”