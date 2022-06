Rekeningen kerkfabrieken met algemeenheid van stemmen goedgekeurd

De gemeenteraad van woensdag 8 juni 2022 werd in anderhalf uur afgewerkt.

Vier agendapunten behandelden de rekeningen van de vier kerkfabrieken dienstjaar 2021. Deze werden allen met algemeenheid van stemmen door de raadsleden goedgekeurd. Voor de rekeningen 2021 van de kerkfabriek Sint-Amandus bedroeg de exploitatietoelage voor de gemeente 39.786,43 euro en sluit de rekening in exploitatie met een overschot van 45.438,85 euro.

Voor de rekening 2021 van de kerkfabriek De Paanders bedroeg de exploitatietoelage voor de gemeente 17.607,24 euro en sluit de rekening in exploitatie met een overschot van 6.799,96 euro. Voor de rekening 2021 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua bedroeg de totale exploitatietoelage 32.296,45 euro. Het aandeel van Meulebeke bedroeg 16.794,15 euro. De rekening in exploitatie sluit met een overschot van 2.083,88 euro.

Voor de rekening 2021 van de kerkfabriek van Marialoop O.L.V. Bezoeking bedroeg de totale exploitatietoelage 35.655,33 euro. Het aandeel van Meulebeke bedroeg 28.524,26 euro. De rekening in exploitatie sluit met een overschot van 13.417,54 euro.

Het was wel verwonderlijk dat niemand van de raadsleden vragen stelde over de toekomst van de Meulebeekse kerken. Vast staat dat de Sint-Amanduskerk de storm zal overleven, het lot van de Paanderskerk is binnenskamers reeds beslecht, en wat de kerken van ‘t Veld en Marialoop betreft, is het nog steeds afwachten.