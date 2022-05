Reglement fotoreportage kasteel ter Borcht zorgt voor discussie

Tijdens de gemeenteraad van woensdag 11 mei 2022 werden de 10 agendapunten in een recordtempo afgewerkt. Er was enkel enige discussie rond het reglement dat het college had opgesteld voor fotoreportages in het kasteel Ter Borcht.

Voor alle duidelijkheid kan de volledige buitenomgeving van het kasteel gratis gebruikt worden. Wat het fotograferen in het interieur van het kasteel betreft, is de situatie enigszins anders.

De publieke ruimtes op de eerste verdieping (trouwzaal, receptiezaal) alsmede de zolderruimtes (Manoir en De Spiegel) kunnen afgehuurd worden. Hiervoor betaalt de fotograaf 150 euro voor anderhalf uur, met 100 euro extra per bijkomend uur.

Voor een fotoreportage mogen maximaal 25 personen aanwezig zijn. De toelating voor een fotoshoot dient maximaal 3 maanden op voorhand en minimaal 3 weken op voorhand aangevraagd te worden.