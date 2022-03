Regi komt deze zomer naar de Grote Markt van Roeselare, parkconcerten ook helemaal terug

De stad gaat voor een goedgevulde zomer in de Rodenbachstad. Niet alleen voor de jeugd, daar vroeg gemeenteraadslid Stephanie Davidts om, maar voor iedereen. Te beginnen met de Batjes in het laatste weekend van juni?

“Het is volop lente en de zomer lonkt al. De eerste evenementen ‘na corona’ zijn een feit. Meer dan ooit merken we dat ontmoeting en sociaal contact zo belangrijk zijn. De Roeselarenaar is blij om weer wat meer onbezorgd samen te komen. Dat is duidelijk te merken aan bijvoorbeeld het uitverkochte Parsidance in Rumbeke, de volle terrassen als het mooi weer is, het enthousiasme waarmee verenigingen terug evenementen organiseren en de goesting van de laatstejaars om binnenkort hun 100 (of moet ik zeggen 50) dagen vieren”, horen we van Stephanie Davidts (CD&V).

Onvergetelijk?

“Samen met velen kijk ik alvast uit naar de Batjes in juni, maar wat zal de stad verder nog ondernemen om van de zomer een knaller te maken op vlak van ons sociaal leven? Hoe kunnen we de jeugd terug jong laten zijn en hen geven wat ze de voorbije twee jaar hebben moeten missen? Kortom: hoe maken we de zomervanrsl onvergetelijk?”

Schepen Matthijs Samyn (CD&V): “Er staan deze zomer heel wat bekende en nieuwe evenementen op het programma, zoals de nationale en Vlaamse feestdag. Op 21 juli trakteren we met Regi en Olivia op de vetste beats. Op donderdag kan je iedere keer genieten van orgelconcerten en we hebben opnieuw Villa Roslar. Dansen kan met Parkies 2020, de parkconcerten zijn dus terug van weggeweest. We hebben opnieuw theaterwandelingen in open lucht. Er is ook de zomertentoonstelling in Ter Posterie.”

“Op maandag 15 augustus komt de Ketnet Zomertour opnieuw naar Roeselare. De zomer wordt afgesloten met Trax. We willen Roeselare in de markt zetten als een duurzame bestemming, waar mensen van buiten de stad richting Roeselare komen voor een uitstap. In de zomer van 2022 zetten we sterk in op culinaire beleving, zoals het dineren in serres op het De Coninckplein. Aan de aanlegsteiger in het Geitepark voorzien we een pop-up horecagelegenheid. Aan de kop van de vaart voorzien we een zwembadcontainer.”