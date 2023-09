Recyclagepark in Poelkapelle sluit vanaf 1 november op donderdag: “Minder dienstverlening door besparing”

Vanaf 1 november 2023 worden de openingsuren van het recyclagepark in Poelkapelle gewijzigd. Het park wordt gesloten op donderdag omdat dit de dag is met het minst aantal bezoekers. Jan Halewyck (CD&V) betreurt de verminderde dienstverlening. Hij vroeg zich ook af of door de lagere prijs voor de verwerking van houtafval die fractie gratis kan worden gemaakt.

Het recyclagepark van Langemark-Poelkapelle kent vanaf 1 november twee sluitingsdagen. Naast de maandag zal je er ook op donderdag niet meer terecht kunnen. Er werd geopteerd voor deze dag omdat dit de dag is met het minst aantal bezoekers. De dinsdag en zaterdag zijn de drukste dagen. “Als CD&V-fractie zijn we zeker geen vragende partij voor vermindering van de dienstverlening”, zei Jan Halewyck (CD&V) op de gemeenteraad van dinsdag. “Dit ging alvast niet onze keuze geweest zijn. Waar is deze keuze op gebaseerd en wat levert deze besparing op?”

“We stelden vast dat er telkens een personeelslid van de technische dienst moest ingezet worden in het recyclagepark”, antwoordde schepen Peter Vantomme (N-VA). “In het organigram dat in 2021 werd goedgekeurd waren 2,3 voltijdse equivalenten voorzien, maar daarmee komen we er niet. Rekening houdende met de indexeringen – in 2022 was dat 11 procent – willen we ook de loonkosten onder controle houden. Daarom is er beslist geweest om één voormiddag te sluiten.”

Houtafval

Jan Halewyck had ook in de pers gelezen dat in de gemeente Lievegem het houtafval gratis gemaakt wordt. “Waar de verwerking van dat houtafval in het verleden een kost was, is die kost nu fors gezakt. Kan de vertegenwoordiger in Mirom eens vragen hoeveel de besparing is bij Mirom en of deze voldoende is om brandhout te verhuizen van de oranje naar de groene fractie?”

“Ieder jaar worden bij de betalende fracties gekeken wat de verwerkingskost is en op basis daarvan worden de prijzen aangepast. In alle twaalf gemeenten zijn die prijzen hetzelfde”, repliceerde schepen Vantomme. (TOGH)