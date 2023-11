Raadslid uit zorgen om kapotte fietsstallingen in Harelbeke: “Allesbehalve ideale locaties”

Op de gemeenteraadszitting uitte raadslid Brecht Vandeburie (N-VA) zijn ongenoegen over de huidige toestand van de fietsstallingen ter hoogte van diverse bushaltes. “Ze lijken als sneeuw voor de zon te smelten: weinig exemplaren zijn nog volledig.”

Raadslid Brecht Vandeburie stelde zich op de gemeenteraad enkele vragen bij de metalen fietsstallingen, ook wel aanleunbeugels genoemd. “De gekozen locaties van de fietsstallingen is allesbehalve ideaal is, bijvoorbeeld in de Stasegemsesteenweg. Diverse aanleunbeugels staan er heel dicht bij een op- of afrit van een industriegebouw of parking. Vanzelfsprekend zullen er zo heel vaak beugels beschadigd worden door vrachtverkeer en andere weggebruikers”, aldus Vandeburie.

“Ik wil graag een degelijke aanpak hiervan, bijvoorbeeld met bijkomende signalisatie, want de grijze aanleunbeugels zijn in de duisternis bijna niet zichtbaar. Daarnaast pleit ik voor herziening van deze locaties.” Vandeburie vroeg zich verder nog af wie de beugels installeerde en of deze verder opgevolgd worden. “Deze fietsstallingen zijn niet voorzien van reflectoren of iets dergelijks en smelten bovendien als sneeuw voor de zon: weinig exemplaren zijn nog volledig. Is dat allemaal wel reglementair?”

Betere plaats

“We creëerden op die plaatsen bushaltes die ook toegankelijk zijn voor personen met een beperking. We vinden dit absoluut belangrijk en tekenden met de stad dan ook het charter toegankelijkheid van de Vlaamse overheid”, aldus schepen van openbare werken en mobiliteit Tijs Naert (Groen).

“Daarbij werden ook fietsstallingen voorzien. Deze werden in overleg met De Lijn geplaatst, maar ook wij stellen vast dat de locaties niet ideaal zijn. Ze staan er met het oog op de nieuwe uren van de bussen vanaf 6 januari 2024, waarbij de frequentie op de buslijnen, zo ook langs de Stasegemsesteenweg, een stuk hoger zal zijn. We bekijken dan ook waar de aanleunbeugels een betere plaats kunnen krijgen.”