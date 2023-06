Raadslid pleit voor ander maaibeleid in Vleteren: “Er moet minder gemaaid worden, maar juist wel waar kinderen spelen”

Tijdens de gemeenteraad van woensdagavond in Vleteren stelde Kristof Dejonckheere (Vleteren Actief) dat de gemeente een goed maaibeleid voert. “In het kader van de biodiversiteit moet inderdaad veel minder gemaaid worden. Maar juist wel waar kinderen spelen. Een bal moet kunnen rollen”, aldus het oppositieraadslid.

“Ik stel vast dat de jongste tijd minder gemaaid wordt door de gemeentediensten. En dat is een goede zaak. Maar ik zou wel liever hebben dat er wel gemaaid wordt op plaatsen waar kinderen komen, zoals speelpleintjes (denk ook aan de speelpleinwerking) en terreinen waar jongeren voetballen of spelen. Een bal moet kunnen rollen. En wanneer het gras en de kruiden daar te hoog staan, ziet men de peuters en kleuters niet eens meer lopen. Op de begraafplaats bijvoorbeeld moet wel zo min mogelijk gemaaid worden. Op veel plekken daar komt nooit publiek. Voor de biodiversiteit, de bloemetjes, de insecten en de bijen: laat het gras maar groeien daar”, zei Kristof Dejonckheere.

Het schepencollege kon zich daar akkoord mee verklaren.

Sluipverkeer

Franky Pluym van Vleteren Actief had het over het vele sluipverkeer in en rond de Hogebrugstraat, de Molenstraat en de Hoflandstraat. “De meeste chauffeurs moeten daar niet eens zijn, maar ze rijden langs daar om de zone 30 te vermijden. De omwonenden klagen over het vele verkeer, dat ook meestal veel te vlug rijdt”, aldus Franky Pluym.

Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) antwoordde dat navigatiesystemen zoals Waze de chauffeurs langs daar sturen. “Maar we zullen metingen uitvoeren. In de Molenstraat zijn er trouwens al tellingen geweest.”

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2022 van de gemeente en het OCMW werden vastgesteld. Uit de resultaten die de financieel directeur voorlegde, bleek dat er een beschikbaar resultaat is van 1.033.572 euro, en een gecorrigeerde autofinancieringsmarge van 454.702 euro.

“Er werden vorig jaar geen nieuwe leningen aangegaan. Ons spaarboekje is door allerlei investeringen wel wat gezakt. De ambtenarenlonen stegen vijfmaal. De kostprijs voor de brandstof van de voertuigen verdubbelde.”

“Per jaar geven we 837.000 euro aan het pensioenfonds van de voormalige burgemeester en schepenen. De rechthebbende leeftijd zal wel stijgen van 63 naar 67 jaar. En omdat er minder restafval werd opgehaald, betaalden we minder aan IVVO. Wat ook opvalt is dat onze gemeente maar één leefloner telt”, gaf de burgemeester als commentaar bij de cijfers.