Raadslid Peter Velle vraagt duidelijkheid omtrent de verkavelingsaanvraag voor Karpelhof in Oudenburg

Peter Velle (CD&V) interpelleerde op de gemeenteraad van woensdag 11 januari het Oudenburgse stadsbestuur omtrent de plannen voor de site Karpelhof. “Tot 31 januari loopt een openbaar onderzoek voor een verkaveling van een gedeelte van het Karpelhof, waar momenteel de bejaardenwoningen van ons OCMW staan.”

Er zijn plannen om een nieuw gebouw neer te zetten met 22 private appartementen met daaronder het Welzijnshuis en een ondergrondse parkeergarage voor zo’n 46 wagens. “Kan het college toelichting geven omtrent het project en de manier waarop de projectontwikkeling verder vorm zal worden gegeven?”

Nood aan degelijk Welzijnshuis

Burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) blikte in zijn antwoord nog eens terug op de oorspronkelijke plannen, die bedoeld waren voor Huize Van Der Heyde. “Zoals we allemaal weten werd het vorige project ter realisatie van een Welzijnshuis vroegtijdig stopgezet omdat alle betrokken partners het erover eens waren dat het project dat toen voorlag weinig kans had op slagen.”

“Desalniettemin is de nood aan een degelijk Welzijnshuis, waar alle diensten gecentraliseerd, zijn zeer hoog. Een van de aspecten die het toenmalige project bemoeilijkt heeft was het ontbreken van de verkavelingsvergunning. Deze ervaring hebben we meegenomen in het nieuwe project, waarbij we alles stap voor stap gedegen willen uitvoeren.”

Huisjes verouderd

“De eerste stap was om de projectsite op te nemen in het goedgekeurde Masterplan ’t Steedje. De ligging van de Karpelhofsite nabij het woon-zorgcentrum en het lokale dienstencentrum is ideaal om een Welzijnshuis te realiseren, bleek uit het gedegen studiewerk van studiebureau BUUR dat instond voor het realiseren van het Masterplan. Daarnaast is er het gegeven dat de huidige huisjes verouderd geraken”, aldus de burgemeester.

“Vandaar de keuze om op deze locatie een modern Welzijnshuis met tal van functies op het gelijkvloers te gaan realiseren met daarboven appartementen volgens een publiek-private samenwerking. Deze PPS-structuur dient het volledige project haalbaar en betaalbaar te maken. Om dit te realiseren is in de eerste plaats een verkavelingsvergunning nodig, en dat is hetgeen op vandaag geafficheerd staat aan het Karpelhof.”

Drie bouwlagen

Raadslid Peter Velle wou nog meer duidelijkheid over de drie bouwlagen die op de verkavelingsvergunning vermeld staan. “Dat werd zo niet voorgesteld in het Masterplan.”

“De verkavelingsvergunning biedt een aantal mogelijkheden, de plannen zijn nog niet definitief. Er kan gespeeld worden met verschillende hoogtes”, aldus de burgemeester.

Acht woningen verdwijnen

Acht van de seniorenwoningen zullen plaats maken voor het nieuwe gebouw. Daarover gaf schepen van Welzijn Romina Vanhooren uitleg. “Eerst en vooral dienen we ermee rekening te houden dat – indien de huidige tendensen zich voortzetten – de opdracht van een sociale dienst of welzijnsdienst in Oudenburg zal blijven toenemen. De verschillende crisissen en het bijkomende sociale woonaanbod zullen de noodzaak van een sociaal vangnet versterken.”

“Het voormalige gebouw Van Der Heyde waar de sociale dienst gevestigd was, is zoals u weet sterk verouderd en voldeed uiteraard niet meer aan de hedendaagse normen, onder andere wat betreft de toegankelijkheid.”

Procedure van design-build

“Voor wat betreft het Welzijnshuis zullen we ons dan ook inhoudelijk baseren op de vorige opdracht waarbij de gelijkvloerse verdieping volgens een procedure van design-build zal verlopen. Het is de bedoeling dat de projectontwikkelaar de werken uitvoert met een erkend aannemer en alle kosten voor de bouw en de inrichting van het Sociaal Huis zelf draagt met uitzondering van de kosten voor het losse meubilair en de hardware.”

“Binnen de toen vastgelegde leidraad waren er onder andere 18 kantoren, een inkomsas, wachtruimte, onthaal, vergaderruimte, keuken en bergruimtes voorzien. Het programma van eisen was op dat vlak vrij omvangrijk en zal ook zo in dit nieuwe project blijven.”

Sociale kruidenier

“Daarnaast zien we op de site ook een opportuniteit om een permanente oplossing te bieden aan de sociale kruidenier. De ruimte van de recent geopende sociale kruidenier in de Marktstraat wordt namelijk gehuurd en zou in de toekomst een ideale koppeling kunnen worden met de gehele welzijnssite in de Karpelhofstraat.”

“Zowel naar doorverwijzing, begeleiding als opvolging zou dit belangrijke efficiëntiewinsten kunnen opleveren. Ook de sociale kruidenier zal dus aan het eisenpakket worden toegevoegd”, geeft Romina Vanhooren mee.

Pakket begeleidingsmaatregelen

“Wat betreft de huidige bewoners, zullen we uiteraard niemand in de kou laten staan. We zijn nu bezig met een pakket begeleidingsmaatregelen uit te werken waarbij elke bewoner individueel zal worden gecontacteerd en begeleid. “

“Concreet gaat het om acht woningen die zouden verdwijnen waarvan twee al ingericht werden als tijdelijke crisiswoningen. De begeleidingsmaatregelen zullen bestaan uit het inschrijven op het sociale woonaanbod indien betrokkenen aan de voorwaarden voldoen of een mogelijke verhuizing naar vrijkomende woningen op de site Karpelhof of Redinne.”