Raadslid Jens Six (N-VA) verlaat de politiek: “Juridische reflex bijgebracht”

Raadslid Jens Six (26) neemt maandag 26 juni afscheid van de gemeenteraad. Door een verhuis naar Ieper kan hij niet meer zetelen in de raad. “Ook vanuit de oppositie slaagde Jens erin bakens te verzetten”, zegt Koen Descheemaeker (N-VA).

“Mijn vriendin Jamina en ik hebben beslist om de volgende stap in onze relatie te zetten en samen een huis te kopen. Na een paar maanden zoeken, hebben we een woning gevonden in Ieper. Om gemeenteraadslid te blijven, moet je inwoner blijven van de gemeente waarvoor je zetelt. De verhuis vond eind vorige maand plaats, dus ik heb aan de gemeenteraadsvoorzitter Nele Dejonghe laten weten dat ik niet langer inwoner was van Zonnebeke”, stelt Jens Six, jurist bij Sitra.

Coronacrisis

“Het was mijn eerste legislatuur, ik ben verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Vanaf januari 2019 was ik officieel gemeenteraadslid. Het is een speciale periode geweest, want in 2020 brak de coronacrisis uit, waardoor veel van de vergaderingen online moesten gebeuren. Mijn interesse in de politiek kwam er vooral door mijn studies, waar dikwijls maatschappelijke problemen aan bod kwam. N-VA vond ik de partij die het meest aansloot bij mijn visie op de maatschappij.”

Met respect

“Het is veel moeilijker om zaken gedaan te krijgen vanuit de oppositie dan in de meerderheid, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat er met respect naar mijn tussenkomsten is geluisterd”, gaat Jens verder.

“Uiteindelijk hebben we ook enkele zaken kunnen aanpassen. Toen er problemen waren met de GDPR en de privacyverklaring van de gemeente, hebben schepen Koen Meersseman en ik de koppen bij elkaar gestoken en hebben we ervoor gezorgd dat Zonnebeke nu als voorbeeldgemeente wordt aangehaald wat betreft privacy. Dat stemt mij trots. Zo’n samenwerking tussen meerderheid en oppositie brengt het beste voor de gemeente naar boven en mag wat mij betreft nog meer gebeuren.”

“Trots dat Zonnebeke nu als voorbeeldgemeente geldt wat betreft privacy”

“Ik hoop dat ik het bestuur een juridische reflex heb bijgebracht. In het begin kwamen er regelmatig documenten aan bod op de gemeenteraad die juridisch niet voldoende waren en waarbij er veel vragen kwamen. Er werden toen een paar punten uitgesteld, waarbij de documenten later opnieuw op de gemeenteraad moesten komen. Dit is in de positieve zin geëvolueerd.

Goede leerschool

“Het was een positieve verrassing dat ik verkozen was, want het was de eerste keer dat ik op een lijst stond en zelfs de eerste keer dat ik zelf mocht gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een zeer goede leerschool geweest. In het begin was ik nog zenuwachtig, maar geleidelijk aan leer je je mening op een steeds duidelijkere manier te verwoorden. Dat helpt me ook in mijn huidige job bij Sitra.”

“Ik zie wel wat de toekomst brengt, maar momenteel zijn er geen plannen om verder te gaan in de gemeentepolitiek. Ik wens iedereen, van zowel de meerderheid, de oppositie als mijn opvolger Sam Calmeyn nog veel succes in de resterende legislatuur en bij de komende verkiezingen. Ik zal het natuurlijk nog van dicht blijven volgen.”

De partij heeft lovende afscheidswoorden voor Jens Six. “Wij danken Jens voor zijn jarenlange enthousiaste inzet voor alle burgers van Zonnebeke. Ook vanuit de oppositie slaagde Jens erin bakens te verzetten”, aldus Koen Descheemaeker (N-VA).