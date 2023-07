Raadslid Bart Goudeseune pleit voor aanplanting Eeuwelingentuin in Veurne: “Om hen in de bloemetjes te zetten”

N-VA-raadslid Bart Goudeseune heeft op de recentste gemeenteraad in Veurne een opmerkelijk voorstel gedaan: de creatie van een Eeuwelingentuin.

Dat mensen steeds ouder worden, blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. “In 2021 waren er in Vlaanderen maar liefst 1.400 honderdjarigen”, zei Goudeseune. “In 2018 bleek trouwens uit een onderzoek van De Krant van West-Vlaanderen dat er nergens zoveel honderdjarigen zijn als in onze provincie. Bijna 19 op de 100.000 West-Vlamingen waren toen honderd jaar of ouder.”

Genieten van rust

“Om onze eeuwelingen in de bloemetjes te zetten, stelt onze fractie voor om elke inwoner die honderd jaar wordt een fruitboom te geven, die wordt aangeplant in een Eeuwelingentuin. Die tuin zien we graag op een plaats die voor iedereen toegankelijk is, waar jong en oud kunnen genieten van de rust en het fruit van de bomen. De bedoeling is dat de Eeuwelingentuin uitgroeit tot een heuse hoogstamboomgaard. Nog fijner zou het zijn als er in die tuin zitbanken en schommels zouden komen. Dan kan de gemeente er jaarlijks een samenkomst organiseren met de honderdjarigen en hun familie.”

Op kleinere schaal

Pascal Sticker, schepen van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, reageerde: “We hebben je eerbare voorstel tegen het licht gehouden, maar stellen voor om iets gelijkaardigs op kleinere schaal in te richten. Zo’n fruitboom heeft zeker een tiental meter rond zich nodig om te kunnen uitgroeien. Een geschikte locatie is er niet meteen. Wel stimuleren we graag de sociale dynamiek in Veurne, en steunen we initiatieven zoals ‘Biodivers tuinieren in de Westhoek’, die we zullen uitrollen op drie locaties, met workshops. Ik denk aan de groenzone in de Tulpenweg, waar we bomen en struiken met eetbare vruchten en planten kunnen afstemmen op de bewoners.”