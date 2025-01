Raadsleden krijgen meteen lange zitting voor de boeg tijdens eerste gemeenteraad van het jaar in Harelbeke

De eerste gemeenteraad van 2025 in Harelbeke ging van start in een rustige zaal met beduidend minder publiek dan tijdens de installatievergadering. Toch stond er een uitgebreide agenda met 22 punten op het programma, waardoor de raadsleden een lange zit voor de boeg hadden.

Het merendeel van de vergadering werd in beslag genomen door de aanduiding van afgevaardigden voor diverse intercommunales en samenwerkingsverbanden. Dit leidde tot een avond van stemmen, tellen en wachten. De tellers van dienst waren schepenen Koen Opsomer, Thomas Gyllemyn en Lynn Callewaert (allen team harelbeke).

Kasteelstraat in Hulste

Een opvallend punt tijdens de gemeenteraad was de tussenkomst van Melissa Nuyttens, fractieleider van Vooruit Harelbeke, in het vragenkwartier. Zij bracht de aanslepende problematiek van de Kasteelstraat in Hulste onder de aandacht. De straat kampt al jaren met waterlekken, scheefgroeiende bomen en een groeiende onvrede onder de bewoners. “Op 11 januari was er opnieuw een waterlek in de Kasteelstraat. Twee gezinnen werden zwaar getroffen”, begon Nuyttens. Ze lichtte toe dat de waterleidingen recent vernieuwd werden, maar dat deze nog niet aangesloten zijn omdat de nodige druktesten en andere procedures nog moeten plaatsvinden. “De Kasteelstraat staat onderaan de stapel, waardoor de bewoners nog lang moeten wachten op een oplossing”, stelde ze vast.

Nuyttens riep de stad op om druk uit te oefenen bij De Watergroep. Ze wees erop dat enkele van de pas verkozen afgevaardigden, waaronder Cedric Vandenbussche, Cindy Defoort en Olivier Vanryckegem, een sleutelrol kunnen spelen in dit dossier, gezien ze afgevaardigde zijn bij De Watergroep. Ook burgemeester Vannieuwenhuyze (team harelbeke) en schepen Koen Opsomer werden aangespoord om actie te ondernemen.

Schepen Opsomer erkende de ernst van de situatie en verzekerde dat de stad de nodige stappen zal ondernemen. Burgemeester Vannieuwenhuyze sloot zich daarbij aan en gaf aan eveneens druk te zetten bij De Watergroep om de ingebruikname van de vernieuwde waterleidingen te versnellen.