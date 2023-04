Protest tegen Ventilus voor en tijdens de gemeenteraad in Deerlijk

Een honderdtal mensen, Deerlijknaren, leden van het burgerplatform en een grote delegatie van Vlaams Belang, voerde donderdagavond actie aan het gemeentehuis tegen het Ventilusproject. De massa volgde daarna ook de gemeenteraad.

Het fel omstreden dossier werd tijdens de gemeenteraadszitting aangekaart door onafhankelijk raadslid Dirk Demeurie. “Volgens de Vlaamse ministers zouden er ‘maar’ 80 nieuwe woningen vallen onder Ventilus. Maar men vergeet wijselijk te vermelden dat alle bedrijfsgebouwen met duizenden werknemers hier niet in meegerekend worden en dat men enkel die woningen telt die mogelijk in aanmerking komen voor een voorgestelde uitkoopregeling binnen de 100 meter. We weten ook dat er voor de meer dan 400 Deerlijkse gezinnen die binnen de 125 meter wonen geen schadevergoeding mogelijk is. We horen niets dan bezorgdheden bij de bevolking. Enerzijds over de risico’s voor de gezondheid en anderzijds over de waardedaling van de woningen in de onmiddellijke omgeving van Ventilus.”

“Er is volgende week een overleg met de burgemeesters van West-Vlaanderen met de bedoeling een gezamenlijk standpunt te bepalen en zullen we uitmaken welke juridische stappen er kunnen en moeten genomen worden. Het is meer dan ooit de bedoeling om de krachten te bundelen. Wij zullen opkomen voor de Deerlijkse burger”, reageerden schepen van van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu Matthias Vanneste (Open Vld) en burgemeester Claude Croes (CD&V). (DRD)