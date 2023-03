Project ‘Hoeve Vercamer’ zorgt voor spanning in gemeenteraad Lendelede: “Verkiezingsproject van CD&V” vindt oppositie

Het zat er bovenarms op in de gemeenteraad van Lendelede. Oppositiepartijen N-VA en Trots op Lendlee legden samen het gemeentebestuur het vuur aan de schenen over een nieuwe raming van een nieuw polyvalent gebouw, Huis Camer, op de Hoeve Vercamer. “Het is een megalomaan verkiezingsproject van het CD&V-bestuur”, zeggen N-VA en Trots op Lendlee.

“Die twee offertes die na goedkeuring van de prijsaanvraag in december van vorig jaar binnenkwamen waren te duur en de prijzen waarschijnlijk niet marktconform”, zegt schepen Daan Mostaeert (CD&V). “Arcitectenbureau MAF uit Kortrijk maakte nu een nieuw bestek voor de ruwbouw, maar zonder afbraakwerken, schilderwerken binnen, sanitair, pictogrammen en signalisatie waarvoor een ander bestek zal gemaakt worden. De raming van de nieuwe oprijsaanvraag bedraagt 302.493 euro, btw inbegrepen.”

Ergernis

“N-VA kijkt met stijgende ergernis naar het ‘dossier Hoeve Vecamer’”, zegt Marnic Vandenbroucke. “Het bestuur probeert de intrekking van die twee offertes nu te maskeren door de opdracht niet meer te gunnen, maar een nieuwe aangepaste prijsvraag uit te schrijven. Als we die nieuwe raming bekijken, dan zal het hele project nog duurder uitvallen dan het al dure originele dossier. Ik bekeek ook het MER-verslag en daaruit leiden we af dat het polyvalent gebouw (nu zonder keuken) maar enkele keren per jaar zal gebruikt worden. Dat is veel te duur als je in het verslag wat er zal mee gedaan worden.”

“Als we de nieuwe raming bekijken, dan zal het hele project nog duurder uitvallen dan het al dure originele dossier” – Marnic Vandenbroucke

“Ik begrijp dat de CD&V-meerderheid na deze legislatuur iets moois willen achterlaten. Ondertussen gaan we naar een verdubbeling van het voorziene budget van 1 miljoen euro. Geld van de burgers dat ze verkeerd gebruiken, al kan dat misschien bij de publieke opinie ook wel eens verkeerd overkomen.”

Verkiezingsproject

Francis Bonte sloot zich volledig aan bij wat de N-VA zei. “Trots mist duidelijkheid in dit dossier”, zei hij. “Wij willen weten waarvoor dat gebouw zal dienen. En we hebben tal van vragen. Over de voortdurende schommeling van de kostprijs? Zijn de adviesraden wel geraadpleegd zoals men beloofde? Ik zei het vroeger al: het is een verkiezingsproject! Was men er twee jaar eerder aan begonnen, dan waren de prijzen voor de bouw ook niet zo hoog geweest. We waren als oppositie zelfs niet op de hoogte van de intrekking van die ingetrokken offertes. Dit moet stoppen!”

Flexibel voor aanpassingen

Schepen van Ruimtelijke Ordening Daan Mostaert (CD&V) zei dat hij exact één jaar schepen was en dat hij vooral geleerd heeft dat je moet open staan voor aanpassing van dossiers. “En dat doen we in dat dossier. Verkeerde prijsramingen? Die zijn gebaseerd op de prijzen van verschillende aannemers. En ja, het is niet onze bedoeling in Hoeve Vercamer grote evenementen te organiseren. Een opportuniteit om het dossier samen met jullie (oppositie) te bespreken was er nog niet, maar dat kan nu nog altijd!”

“Twee aparte dossiers”

Voorzitter van de gemeenteraad Bruno Vanoverbeke (CD&V) zei dat er wel twee verschillende zaken zijn in dit dossier. “De groenomgeving én de bouw van het polyvalent gebouw zijn twee aparte dossiers en vandaag gaat het hier alleen over het polyvalent gebouw!”

Nico Parmentier zei dat de CD&V-fractie hoopte dat het project nu verder kon uitgerold worden. (IB)