Procedure RUP Reesinghe in Maldegem wordt overgedaan

Om te voorkomen dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Reesinghe, in Maldegem, wegens procedurefouten wordt vernietigd, wordt de procedure opnieuw opgestart.

Het initiatief van het burgerplatform “Red Reesinghe”, waardoor de Maldegems gemeenteraad verplicht werd om een punt in de gemeenteraadszitting te behandelen over de bestemmingswijziging van een deel van de Reesinghe site, heeft er mee voor gezorgd dat de toenmalige meerderheid (Open Vld, N-VA en De Merlaan) in februari 2022 na een motie van wantrouwen werd vervangen door een nieuwe meerderheid (CD&V, N-VA en Groen). Met zijn initiatief vroeg de werkgroep de gemeenteraad dat het deel van de Reesinghe site dat ingekleurd was als woonuitbreidingszone te wijzigen tot in bouwvrije zone met behoud van het natuurlijk karakter van de zone.

Nieuwe RUP

Doordat enkele leden van de toenmalige meerderheid het stemgedrag van die meerderheid niet volgden, werd het voorstel van de werkgroep aangenomen. Kort daarop werd door het schepencollege de procedure voor de opmaak van het nieuwe RUP opgestart. Die procedure was afgelopen en het RUP-voorstel was klaar voor de goedkeuring.

Bij de huidige meerderheid werd vastgesteld dat mogelijks de adviesvraag bij de GECORO niet volledig volgens het boekje zou verlopen zijn. Daardoor zou bij een eventuele klacht van de oppositie, na de goedkeuring van het RUP, die goedkeuring wegens procedurefouten kunnen vernietigd worden.

Om dat te voorkomen, besliste het schepencollege om de procedure voor de opmaak van het RUP over te doen. Er wordt opnieuw een openbaar onderzoek georganiseerd. Er komt een informatiemoment en er worden opnieuw adviezen gevraagd. Het zal nog enkele maanden duren voor de werkgroep Red Reesinghe zijn volledig buit heeft binnengehaald en er in de omgeving van het Reesinghebos geen nieuwbouw meer kan komen. (LV)