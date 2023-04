Probleem met Aziatische hoornaar in Lichtervelde wordt op provinciaal niveau aangepakt

Koenraad Coussée (N-VA) vroeg tijdens de gemeenteraad in Lichtervelde om de strijd tegen de Aziatische hoornaar aan te gaan. Schepen voor leefmilieu Steven Bogaert (CD&V) antwoordde dat het probleem rond de Aziatische hoornaar op provinciaal niveau zal worden aangepakt.

“De Aziatische hoornaar dook pas in 2017 op in Vlaanderen”, weet Koenraad Coussée (N-VA). “Deze exoot vormt een bedreiging voor onze bijen en komt steeds vaker voor. Uit cijfers van het Vlaamse Bijeninstituut blijkt dat het aantal verdelgingen in 2021 boven de 200 lag. Vorig jaar steeg dat cijfer tot 1.214 geregistreerde verdelgingen. Verwacht wordt dat er dit jaar 5.000 nesten verwijderd zullen worden.”

Vallen en lokstof

De Aziatische hoornaar is een grote zorg voor zowel imkers als voor de fruitteelt. “Bovenaan het menu van de Aziatische hoornaar staat immers de honingbij die een belangrijke rol speelt bij de bestuiving van fruitbloesems. We roepen het gemeentebestuur op om de strijd aan te gaan. We stellen daarbij voor om selectieve vallen en lokstof aan te kopen en die ter beschikking te stellen van lokale imkers. Daarnaast moet de gemeente een brede communicatie voeren bij de bevolking over hoe men de Aziatische hoornaar herkent, welke bedreiging die vormt en hoe waarnemingen gemeld kunnen worden.”

Provinciaal actieplan

“De communicatie over hoe men een Aziatische hoornaar herkent en wat je moet doen als je de dieren of hun nest ontdekt staat al op de website van de gemeente”, stelt schepen voor leefmilieu Steven Bogaert (CD&V). “Het is belangrijk dat het probleem rond de Aziatische hoornaars over de gemeentegrenzen aangepakt wordt. Het West-Vlaamse Hart is momenteel bezig met de opmaak van een actieplan in samenwerking het Agentschap Natuur en Bos, de imkerverenigingen en Vespa Watch. Er komt een gecoördineerde aanpak op provinciaal niveau.” (BCH)