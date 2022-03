Proactieve communicatie moet drempel richting Zorgcentrum na Seksueel Geweld zo laag mogelijk maken

Drie weken geleden werd het Zorgcentrum na Seksueel Geweld geopend. Om slachtoffers richting het centrum te krijgen neemt AZ Delta de leiding om proactief te communiceren naar alle betrokkenen die voor doorverwijzing zorgen.

Drie weken geleden was er de opening van het Zorgcentrum na seksueel geweld in AZ Delta. Het enige in West-Vlaanderen en behoorlijk uniek nog in Vlaanderen. “Het is een meerwaarde dat we dit in onze stad kunnen realiseren. Dank aan schepen Muylle die in het parlement haar schouders hieronder zette”, opent Liselot De Decker op de gemeenteraad.

Drempel verlagen

“Elke verkrachting, en elke poging, is er één teveel. Er is ongetwijfeld een groot dark number, gevallen die niet boven water komen om allerlei redenen: schaamte, de schuld op zich nemen, maar ook: niet weten waarheen. Met de komst van het zorgcentrum verlaagt de drempel om naar buiten te komen. Slachtoffers krijgen er psychologische ondersteuning en medische verzorging. Er worden ook steeds forensische stalen genomen die van belang zijn als men een klacht indient. Het Zorgcentrum moet zo ruim mogelijk bekend geraken zodat niemand de kans nog mist om met haar of zijn verhaal voor de dag te komen. Welke inspanningen doet de stad om het Zorgcentrum maximaal bekend te maken?”

Schepen Bart Wenes (CD&V): “Het gaat om een belangrijke problematiek, die door de komst van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld hopelijk meer naar de oppervlakte komen. Het is een unieke en mooie samenwerking tussen de 19 verschillende politiezones in de provincie, met AZ Delta en het parket. Er zijn 50 zedeninspecteurs opgeleid of in opleiding om bij een melding naar de campus in Rumbeke te komen.”

Meldingen

“Hoe minder meldingen je hebt, hoe beter, kan je zeggen. Maar in deze is het misschien wel omgekeerd. We weten dat er heel wat slachtoffers zijn die niet naar buiten komen. Daar willen we met het zorgcentrum absoluut iets aan doen. Daarom moet de drempel om richting het centrum te komen zo laag mogelijk zijn. AZ Delta neemt de leiding en plant proactief een gerichte communicatie naar alle betrokkenen die mensen richting het zorgcentrum kunnen leiden, van partners binnen de eerstelijnszone tot diensten zoals OCMW of CAW. Ook als stad zullen we hier over communiceren.”