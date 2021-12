PRO Nieuwpoort pleit voor meer vrouwenstraatnamen

Tijdens de jongste gemeenteraadzitting werd de nieuwe straatnaam ‘Steenstraat’ goedgekeurd. Een verwijzing naar Roger Steen, waarop Nicolas Vermote (PRO Nieuwpoort) vroeg of er ook vrouwenstraatnamen komen.

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) verduidelijkte op de gemeenteraad dat de Steenstraat, gelegen in Ramskapelle, verwijst naar Roger Steen, indertijd een voornaam persoon en eerste schepen in Ramskapelle. Nicolas Vermote (PRO Nieuwpoort) liet weten geen probleem te hebben met deze naam, maar vroeg of het niet mogelijk was om ook eens te denken aan de vrouwen als er een nieuwe naam moet worden gegeven aan een straat of plein in Nieuwpoort. Burgemeester Geert Vanden Broucke zei dat dit zeker de bedoeling is en voegde er meteen aan toe dat er heel wat mogelijkheden zijn daarvoor.

“Een van de meest bekende vrouwen is uiteraard Jeanne De Deyster (Jeanne Panne). Er zijn de heksenfeesten in Nieuwpoort en iedereen kent Jeanne Panne. We moeten het niet zover in de tijd gaan zoeken, want een andere mogelijkheid is Riga Christiaens, voormalig SP-schepen van Nieuwpoort en ook nog Els Vanlandschoot, voormalig CD&V-schepen. Er zijn zeker nog meer vrouwen die in aanmerking kunnen komen voor een straatnaam.”

Voor Nicolas Vermote hoeft het zelfs niet onmiddellijk een vrouw te zijn die een onmiddellijk verwantschap heeft met Nieuwpoort en kan het evengoed bijvoorbeeld Léonie La Fontaine of Marie Popelin zijn die een straatnaam krijgt. Ook burgemeester Geert Vanden Broucke heeft al enkele ideeën en schuift onder meer oorlogsverpleegster Dorothie Feilding naar voren. Zij bestuurde tijdens de Eerste Wereldoorlog een Rode Kruisambulance en kwam zowat elke dag aan het front in Nieuwpoort en in Ramskapelle gewonde soldaten ophalen en verzorgen.