Prijs buitenschoolse kinderopvang Langemark-Poelkapelle stijgt met 20 %

CD&V becijferde dat de prijzen voor de buitenschoolse kinderopvang in Langemark-Poelkapelle met maar liefst 20% stijgen, dubbel zo veel als de indexering bij Kind & Gezin. Voor een doorsnee gezin zou de meerkost 369 euro per jaar bedragen. “Het is niet dat we dat graag doen, het is van niet anders kunnen”, verdedigde burgemeester Dominique Cool de prijsstijging op de gemeenteraad.

Alle retributies in Langemark-Poelkapelle gaan de hoogte in, maar de stijging die jonge ouders het meest zal treffen is die van de buitenschoolse kinderopvang. “Wij zijn niet tegen indexering van retributies, maar dit is een dubbele indexering”, zei Jan Halewyck (CD&V) op de gemeenteraad maandag. “De indexering die Kind & Gezin hanteert is 9,68%, maar in Langemark-Poelkapelle is dat 20%. Laat ons het voorbeeld nemen van een gezin hardwerkende tweeverdieners met twee kinderen die op gewone schooldagen twee uur in de BKO blijven, op woensdagnamiddag tussen 15 en 18 uur en een zestal schoolvrije dagen. Ik tel nog geen opvang in de schoolvakanties, daarvoor sparen en puzzelen de ouders met hun verlof. Dan zou de normale, door Agentschap Ondernemen Kind en Gezin, voorgestelde index van 9.68% leiden tot een meerkost op jaarbasis van 191 euro, maar de dubbele indexering die team nieuw bestuur hier voorstelt, komt op 369 euro of dus een meerkost van 171 euro.”

Kosten veelvoud

“Drie zaken zijn bepalend voor de kostprijs van de BKO”, repliceerde burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Personeel, waar we twee grote verhogingen gehad hebben dit jaar. Ten tweede: voeding, waar je vandaag met een inflatie zit van 15 à 25 %. Dan hebben we ook nog de energie van onze vijf locaties, dat is ongeveer verdubbeld. Als je daar een gemiddelde van zou nemen, dan zou je zien dat onze kosten een veelvoud zijn van wat het meer kost voor de ouders.”

Verlieslatend

De burgemeester zei ook dat de BKO de meest verlieslatende dienstverlening van de gemeente is. “In 2020 hebben wij daar 170.000 euro als gemeente bij gestopt. In 2021 is dat al geklommen naar 225.000 euro, dit jaar gaan we richting 360.000 euro, enkel door energiekosten. In 2025 en 2026 is de prognose dat we 400.000 euro extra aan toestoppen. Dat betekent dat wij voor dezelfde dienstverlening in zes jaar tijd losweg 230.000 euro meer zullen moeten betalen. Met deze verhoging gaan wij een bijdrage vragen van de mensen die daar gebruik van maken van 30.000 euro per jaar. Dat kunnen ze bovendien aftrekken van de belastingen, dus is het eigenlijk de helft. Het is niet dat we dat graag doen, het is van niet anders kunnen.”

Belastingverlaging

“Dit is een typisch voorbeeld van en activiteit waarbij je niet concurreert met de zelfstandigen in de gemeente, maar een dienstverlening die je geeft aan de gezinnen”, sneerde Lieven Vanbelleghem (CD&V) nog. “En dan blijven jullie het hebben over die belastingverlaging van 30 euro per jaar voor een gezin. Maar met de 180 euro extra die je krijgt van die gezinnen voor de BKO heb je die 30 euro zes keer teruggewonnen.”

“Er wordt altijd verwezen naar de belastingvermindering, maar eigenlijk doen we een dubbel belastingvermindering, want de belastingen worden niet geïndexeerd. Daartegenover staat wel al dat al die tweeverdieners in januari hoogstwaarschijnlijk een loonsverhoging gaan krijgen van 10 à 12 %. Daar spreek je niet over. Als wij ons niet aanpassen aan de omstandigheden, dan is dat een teken van slecht bestuur”, reageerde Dominique Cool nog. (TOGH)