Pragya Timilsina (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Brugge: “Iedereen moet zich thuis voelen in Brugge”

Pragya Timilsina (21) is afkomstig uit het Nepalese Pokhara. Ze woont sinds 2014 in Brugge en is student biomedische wetenschappen. “Ik koos voor CD&V, omdat die partij zich focust op solidariteit, sociale rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Bovendien inspireert burgemeester Dirk De Fauw me door zijn toewijding en visie. Als jongste verkozen kandidaat hoop ik frisse ideeën en een nieuw perspectief te bieden. Ik wil me inzetten voor de toekomst van onze stad, waar de stem van jongeren én van diverse groepen gehoord wordt. Diversiteit maakt onze stad sterker, ik wil bijdragen aan een Brugge waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst of achtergrond. Een inclusieve, veilige en gezonde stad.”