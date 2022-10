Positieve evaluatie voor zomer in Roeselare, serres bereikten tot 60 procent bezoekers van buiten de stad

De zomer in Roeselare kreeg een positieve evaluatie. De verschillende initiatieven werden felgesmaakt en lokten bovendien ook heel wat mensen van buiten Roeselare naar de stad.

“De vakantiemaanden waren fantastisch”, opent Liselot De Decker (Open VLD). “We hadden er allen nood aan, hadden er allen op gehoopt en we hadden dan ook een zalige, heel warme zomer. Maar niet alleen de warmte maakte deze periode fantastisch. De talrijke initiatieven die men opgezet heeft in onze stad verdienen dan ook een grote stoef!”

“We hadden bijna tijd te kort om van alles te kunnen genieten. Mijn vraag concreet is of jullie al een evaluatie van dit alles hebben kunnen maken. Zijn er veel extra bezoekers, is de horeca tevreden, zijn de handelaars tevreden zowel in als buiten het centrum alsook de externe partners waar we mee samen werkten?”

Culinaire beleving

“In 2022 werd het bestaand toeristisch aanbod aangevuld met enkele ‘energizers’ rond voeding en culinaire beleving”, stipt schepen Matthijs Samyn aan. “De focus lag daarbij op groepen, de volwassen bezoeker, koppels en verblijfstoerisme voor 24 uur. Dit alles werd gebundeld onder de campagne ‘Gebeten door Roeselare’. De eye-catcher van deze nieuwe campagne was het belevingsvol dineren in de pop-up Serre. Belevingsvol dineren is een concept dat werkt, zo blijkt uit de 570 serres die in de periode van het evenement (6 weken) werden geboekt. 60 procent van de bezoekers kwam van buiten Roeselare.

“Ook de pop-upbars konden profiteren van de warme zomer. Viva Vaart, die het Urban karakter van de kop van de vaart uitspeelde, mocht 60.000 bezoekers verwelkomen. Het stadspark werd dit jaar niet alleen opgefleurd door de bootjes en pedalo’s, maar ook door een pop-upbar. Het aantal mensen, hoofdzakelijk Roeselarenaars, die een bootje huurden steeg met 25 procent ten opzichte van 2021. Een 400-tal personen genoten dan weer van een picknickmand in het Sterrebos, het Stadspark of Park Vande Walle. De samenwerking met Hooglede en Sadef leverde ons de fantastische ‘Torenzondagen’ op. 300 bezoekers beklommen elke zondag de Sadef-toren.”

Muzikaal plezier

“De jaarlijkse evenementen waren opnieuw een groot succes. Op zowel 11 als 21 juli mocht Roeselare een 3.000-tal bezoekers verwelkomen. De Ketnet-zomertour bracht zelf 8.000 mensen op de been. Parkies had opnieuw het gekende succes, met twee uitschieters tijdens Abba en Gers Pardoel (2.500 bezoekers). Op het laatste Horecaplatform kwam positieve feedback vanuit de lokale horeca.”