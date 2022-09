Poperinge investeert in Dode IJzerpad

De gemeenteraad bekrachtigde maandagavond de samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Landschap Westhoek voor het project Dode IJzerpad.

Het Regionaal Landschap wil met subsidies uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO Herstelfonds investeren in trage wegen. In Poperinge zouden de middelen naar de infrastructuur van het Dode IJzerpad gaan.

Het Regionaal Landschap Westhoek diende in het voorjaar de subsidieaanvraag ‘Link de Westhoek!’ in. Met de subsidies willen ze in Heuvelland, Vleteren, Poperinge en Mesen onder andere klaphekkens, knuppelpaden en wandelbrugjes bij trage wegen herstellen of vervangen. Het Poperingse stadsbestuur besliste in februari om als partner mee te werken.

“De infrastructuur van het Dode IJzerpad heeft zijn beste tijd gehad, zeker na een drukke wandelperiode tijdens de covid-19-pandemie. Zo is er onder andere een wandelbrugje dringend aan herstelling toe en kan er geïnvesteerd worden in wandelpoortjes, afsluitingen, bijkomende rustpunten en infoborden”, zei schepen Ben Desmyter (CD&V).

“In totaal gaat het over een zevental kilometer. De wandeling kan nu ook starten in Roesbrugge en in Haringe. We zullen ook het Brennepark in Watou beter inrichten, door onder meer de prikkeldraden weg te nemen. De natste plekken zullen we overbruggen met knuppelpaden”, aldus nog de schepen.

Het project werd intussen goedgekeurd, het Regionaal Landschap neemt de coördinatie op zich. Het totale projectbudget bedraagt 75.000 euro, waarvan 65% van het PDPO Herstelfonds komt. Voor het Dode IJzerpad wordt er 15.000 euro voorzien. Poperinge betaalt zelf 5.250 euro. Het punt werd zonder enige opmerking unaniem goedgekeurd.