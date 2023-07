Poperinge blijft aandringen op tweede spoor

Op de gemeenteraad werd unaniem een motie gestemd in verband met de dienstverlening rond het treinverkeer van en naar Poperinge. “De aanleg van een tweede spoor tussen Komen en Poperinge zou ons heel wat ellende kunnen besparen”, stelt burgemeester Christof Dejaegher.

Eind vorige maand keurde de provincieraad van West-Vlaanderen al een motie goed met betrekking tot het nieuwe vervoersplan van de NMBS voor de periode 2023-2026. “In tegenstelling tot de vorige keren ging er aan de goedkeuring van dit vervoersplan geen ruime consultatieronde vooraf met de provincie of de lokale besturen, blijkbaar geïnspireerd door het uitblijven van een definitief contract met de federale regering”, zegt burgemeester en provincieraadvoorzitter Christof Dejaegher (CD&V).

Volgens de burgemeester bereiken steeds meer klachten van plaatselijke treingebruikers het stadsbestuur. Vooral studenten maar ook pendelaars zijn ontevreden over de gang van zaken.

Tweede spoor nodig

“Door vertragingen geraakt de trein soms niet op zijn eindbestemming Poperinge, maar worden de passagiers afgezet in Menen, Wervik of Ieper. Bijzonder vervelend voor wie naar Poperinge moet. Een uur extra wachten of de bus nemen, klantvriendelijk is het niet. De communicatie is ook vaak onduidelijk. Er zijn geen medewerkers meer in de stations, de boodschappen op de schermen stemmen niet altijd overeen met de communicatie op de app.”

“Veel van de problemen op spoorlijn 69 kunnen opgelost of gemilderd worden door één – zij het een belangrijke en structurele – investering. De aanleg van een tweede spoor tussen Komen en Poperinge zou heel veel ellende kunnen ondervangen, zodat op zijn minst te late treinen niet meer op elkaar hoeven te wachten of bij problemen op het ene spoor het andere gebruikt kan worden. We roepen de NMBS en Infrabel op om de treingebruikers in deze regio niet in de kou te laten staan. Het is niet omdat de regio dunner bevolkt is dan andere regio’s dat de dienstverlening hieronder moet lijden, wel integendeel.”

Onkruid verwijderen

“Het zou overigens passend zijn om aandacht te hebben voor de netheid van de stations. Het onkruid staat er tegenwoordig soms enkele tientallen centimeters hoog. Echt klantvriendelijk is dit ook niet. Het is dan ook de hoogste tijd dat er inspanningen geleverd worden om ook langs spoorlijn 69 van begin tot einde een kwalitatieve dienstverlening te verzekeren. Deze motie wordt bezorgd aan Infrabel en de NMBS en ook aan minister Gilkinet”, geeft de burgemeester mee.

Volgens Infrabel zijn er geen plannen voor een tweede spoor en is daarvoor geen budget voorzien in het huidige investeringsplan dat loopt van 2023 tot 2032. “Eén spoor volstaat voor een trein per uur in elke richting”, klinkt het. (AHP/TP)