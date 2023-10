Politieke situatie, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen

Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is het bij Gemeentebelangen en CD&V al duidelijk wie de kopman wordt. N-VA laat voorlopig nog niet in zijn kaarten kijken. Grootste nieuwigheid is de opkomst van het Vlaams Belang.

Voor de partij Gemeentebelangen wordt huidig burgemeester Wieland De Meyer de lijsttrekker. “Mensen met engagement en dynamiek willen we ondersteunen bij hun ideeën om Heuvelland verder te doen groeien. Het is niet toevallig dat de daling van het aantal inwoners onder ons bestuur omgebogen werd. Goed uitgeruste zalen, aantrekkelijke dorpen, vlotte bereikbaarheid, ruimte om te ondernemen en activiteiten voor de jeugd: alles zorgt ervoor dat het initiatief van de burgers gestimuleerd wordt. Zo maken onze inwoners onze gemeente tot de bruisende plek die hij op vandaag is.” CD&V Heuvelland trekt onder dezelfde lijstnaam als in 2018 naar de verkiezingen van 2024 . Nathan Duhayon wordt lijsttrekker. Kandidaten als Geert Debergh en Carla Cardinael bezorgen de partij een stevige houvast en ook nieuwkomers in de bestuursploeg, André Mingneau en Dominique Dehaene, ex-schepen in Ieper, brengen de nodige ervaring in de groep. “Inspraak en duidelijke communicatie zullen centraal staan. Er is een serieus gebrek aan duidelijke communicatie en informatie die op tijd bij de burger komt. Er is een gevoel dat alles beslist wordt door een select clubje of zelfs soms door één iemand. We willen het beleid opentrekken, burgers informeren en betrekken.”

Echte verandering

Nieuw in Heuvelland is de lijst Vlaams Belang. Luc Deschuttere wordt de lijsttrekker. Een van de programmapunten wordt geen migranten in Heuvelland. Luc Deschuttere spreekt over een sterk alternatief voor de bestaande politieke partijen van Heuvelland. “Aan de peilingen zien we dat meer en meer Vlamingen nood hebben aan echte verandering en een oplossing vragen voor onze toekomst, ook in de Westhoek. Daarom is het een heel goede zaak dat er een afdelingsbestuur komt dat echt de belangen van de inwoners uit Heuvelland wil behartigen.” Bij N-VA Heuvelland dient het lijsttrekkerschap en de naam nog bekrachtigd te worden door het afdelingsbestuur. (MDN)